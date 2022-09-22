SONBAHAR YORGUNLUĞUNU AZALTAN 10 ALTIN ÖNERİ

İnsan bedeni bu dönemdeki fiziksel ve psikolojik değişikliklere hemen adapte olamayabiliyor. Bu geçiş sürecinde bireylerin yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarına uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel ve mental performans açısından önem taşıyor. Medstar Topçular Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Kevser Arslan, sonbahar yorgunluğunu azaltacak beslenme önerilerinde bulundu.

Yorgunluk belirtileriniz ilkbahara kadar devam etmesin!

Güneşin daha az görülmeye başlandığı sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte toplumun önemli bir çoğunluğunda yorgunluk belirtileri görülmektedir. Bu yorgun hissetme ve isteksizlik durumu kışın sonuna kadar uzayabilir. Hatta bu durum depresyon belirtileriyle karıştırılabilir. Bu nedenle sonbahar aylarına geçişte tüm bireylerin kendine yönelik beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapması, ilkbahara kadar olan sürecin daha rahat geçirilmesini sağlayabilmektedir.

Sonbahar yorgunluğu belirtileri şu şekildedir;

Aşırı uyku

İştah değişiklikleri, özellikle yüksek karbonhidratlı yiyeceklere yönelim

Kilo almak

Yorgunluk veya enerji düşüklüğü

Beslenme ve yaşam tarzınızda bunlara dikkat edin;

Sonbahar geçişinde beslenme ve yaşam tarzı önerilerine dikkat ederek bu süreci daha konforlu geçirmek mümkün olabilir.