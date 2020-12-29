Son dönemin en popüler uygulaması: Jawline nedir, nasıl yapılır?

Jawline uygulaması son dönemde epey yaygınlaştı. Aslında Jawline uygulaması demek yanlış olur. Jawline bölgesi belirginleştirilmesi desek daha doğru... Çünkü burun, dudak gibi sadece spesifik bir bölgeye uygulama yapmayla yeterli olmuyor Jawline hattını belirginleştirmek.

Her isteyen yaptırabilir mi?

Öncelikle bu işleme başlamadan önce kişinin ideal kilosunda olması lazım hatta bu ideal kilonun bir miktar zayıflık yönünde olması lazım. Ağır ve yağ dokusu fazla yüzlerde bu hat kendini daha da zor belli ediyor. Kişi ideal kilosundaysa veya ideal kilosuna ulaştığında da yüz hattının iyi muayene edilmesi lazım.

Yüzümüzü taşıyan ana destek noktası, elmacık kemiği desteğimizin iyi olması lazım. Elmacık kemiği desteği olmadan uygulama yapmak hata olur. İkinci öncelik ise çene ucu. Çene ucu geride olan yüzler için ikinci basamak olarak çene ucunu ideal hattına getiriyoruz. Bunu aslında insanlar evlerinde kendileri de test edebilir. Bir kalemi yüze değdirecek şekilde burun-dudak-çene ucu hattına koysunlar, yan profilden kalem çenesine 15-20 dereceden fazla bir açıyla temas ediyorsa çenesi geride demektir ve öncelikle çene dolgusuna ihtiyaçları vardır. Son olarak da çene köşesi. Eğer kişi de yeteri kadar çene köşesi desteği de yoksa çene köşesini destekledikten sonra zaten çoğu hastada Jawline hattı ortaya çıkıyor. Hat ortaya çıktıktan sonra kişinin durumuna göre daha da belirginleştirmek gerekirse için Jawline hattına da destek verebiliyoruz.

Doğal sonuçlar alınıyor

Artık hastalara hangi uygulamayı isterse istesin; ‘sana dudak yapalım, sana gözaltı yapalım’ diyerek tek bölge olarak değil, ‘bütünsel yaklaşım’ değimiz tüm yüz olarak değerlendiriyoruz. Önce yüzü yorgun, sarkık, üzgün gibi negatif ifadelerden kurtarıyoruz, daha sonra çekicilik katan Jawline belirginleştirilmesi gibi uygulamaları yapıyoruz. Nazolabial oluk dediğimiz burun kenarından aşağıya inen çizgileri derin olan bir insana sadece dudak dolgusu yapmak hata olur. Hatta sık kullandığım bir tabir var ‘Önce yüzü eksiden nötr hale getirdikten sonra, pozitif yani çekici hale getirmek lazım.’ Aslında Jawline belirginleştirilme işleminin bu kadar popüler olmasının sebebi de bu. Yapılan ‘bütünsel yaklaşım’ çerçevesinde total uygulamayla hem kişi yorgun, sarkık gibi negatif görünümden kurtulup daha çekici bir yüz hatlarına kavuşuyor hem de daha doğal sonuç alınıyor.