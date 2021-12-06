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SMA'yla mücadele eden ailelerden, evlilik öncesi genetik tarama düzenlemesine destek

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Demir, "Ebeveyn adayları taşıyıcı olduklarını bilecek ve kendilerine bebek sahibi olmaları için alternatif bir gebelik yöntemi sunulacak. Bu, takdir edilmesi gereken çok büyük bir adım." dedi.

SMA'yla mücadele eden ailelerden, evlilik öncesi genetik tarama düzenlemesine destek

SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir ile SMA Benimle Yürü Derneği Genel Sekreteri Olcay Korol, evlenecek çiftler ile yenidoğanlarda başlatılacak SMA taramaları ve geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan SMA Bilim Kurulunca alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

5,5 yaşındaki oğlu SMA Tip-1 hastası olan Ece Soyer Demir, evlenecek çiftler için zorunlu SMA taramalarının yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"SMA, hem anne hem de babanın taşıyıcı olduğu durumlarda görülüyor. Ben ve eşim SMA hastalığı taşıyıcısıyız ama çocuğumuz olana kadar taşıyıcı olduğumuzu bilmiyorduk. Şu ana kadar özel olarak test yaptırılmazsa bunu bilmeye de imkan yoktu. Bu nedenle SMA taramalarının evlenecek çiftler için başlatılması çok önemli. Umarım SMA taramaları sayesinde benim yaşadıklarımı başka bir anne yaşamayacak. Ebeveyn adayları taşıyıcı olduklarını bilecek ve kendilerine sağlıklı bir bebek sahibi olmaları için alternatif bir gebelik yöntemi sunulacak. Bu, takdir edilmesi gereken çok büyük bir adım."

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