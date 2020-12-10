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SinoVac'ın Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı

Çin'den 3-4 gün içerisinde gelecek Kovid-19 aşısı, 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

SinoVac'ın Kovid-19 aşısının Türkiye'ye gelişi için geri sayım başladı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısı için geri sayım başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Türkiye, güvenilir olduğunu bildiği ve etkinliği ortaya konulan inaktif SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor.

Türkiye'nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer'le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

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