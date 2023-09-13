Semizotunun faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bilimsel adı Portulaca oleracea olan semizotu besin değeri bakımından oldukça değerlidir.100 gr porsiyonunda 20 kalori bulunur bu sebeple diyetlerinizde rahatça kullanabilirsiniz. İçerisinde; sodyum, potasyum, n3 yağ asitleri, aminoasit ascorbik asit, kalsiyum, demir, B vitamini, D vitamini, B6 vitamini, kobalamin ve magnezyum bulunur.Anlayacağınız tam bir vitamin mineral deposudur.

Semizotunun faydaları şunlardır;

Bağışıklığı Güçlendirir; İçerisinde bulunan retinol ve ascorbik asit sebebiyle hastalık meydana getiren serbest radikalleri indirger. Bağışıklığı güçlendirerek ve hastalıklara karşı tam bir kalkan duvarı oluşturur.

Gözü Sağlığını Korur; İçeriğinde bulunan retinolün etkisiyle semizotu, göz hücrelerini güçlendirerek göze iyi gelir.

Kalp Sağlığına İyi Gelir; İçerisinde bulunan yoğun Antioksidan içeriği sebebiyle damar içinde bulunan yağları düşürür ve yüksek kolesterole iyi gelir.

Bağırsakları Çalıştırır; Yoğun lifli ve yağlı yapısı bağırsakların daha çok çalışmasını sağlar bu da kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır.

Mideyi Rahatlatıyor; İçerdiği B grubu vitaminden semizotu, birçok mide rahatsızlığına iyi gelir ve mdeyi rahatlatarak rahat çalışmasını sağlar.

Vücut ve Beyin Gelişimine Katkıda Bulunuyor; İçerdiği n-3 yağ asitlerinden dolayı beyin için elzemdir, hafızayı güçlendirir. Özellikle çocuklarda odaklanma problemi için birebirdir. Ayrıca unutkanlığı azaltarak odaklanma problemini düzeltir.

Kemikleri Güçlendiriyor; Demir, kalsiyum, magnezyum gibi kemik için önemli mineraller içerdiğinden kemik sağlığını da destekliyor.

Kilo Vermeye Yardımcıdır; Düşük kalorili ve lifli yapısından dolayı kilo vermek için mucizevi bir besindir.