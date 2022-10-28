Sedef hastaları şifayı 'doktor balıklar'da arıyor

İl merkezine 98 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca'da sedef hastaları başta olmak üzere yurt içi ve dışından çok sayıda kişi şifa arıyor.

Yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayan binlerce küçük balık, sivilce ve yara kabuklarını yiyerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. Romatizma, kırık ve çıkık ile sinir, deri ve böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri bulunduğu belirtilen kaplıcanın, özelikle sedef hastalığına iyi geldiği söyleniyor.

Kaplıca, Talasso ve Kür Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kangal Balıklı Kaplıca'nın işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine, dünyanın her ülkesinden insanların kaplıcaya gelerek tedavi olduğunu söyledi.

Kaplıcanın sedef hastalıklarının tedavisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ünsal, "Kaplıcamız 12 ay açık ve tedavi olma imkanı var, yaz aylarında daha kalabalık olur. Kaplıcamızın suyu selenyum ile magnezyum açısından zengindir." diye konuştu.

Ünsal, otelde tedavi havuzları başta olmak üzere her türlü sosyal donatının mevcut olduğunu dile getirdi.

Kaplıca hemşiresi Büşra Türel ise kaplıcada doktorlar tarafından önerilen tedavi sürecinin 21 gün olduğunu aktardı.

Hastaların yüzde 90 olumlu sonuçla kaplıcadan ayrıldığını belirten Türel, tesisteki 8 havuzun 4'ünün tedavi amaçlı olduğunu ifade etti.