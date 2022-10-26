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Sedef deride sınırlı kalmayarak ağır hastalıklara davetiye çıkarabiliyor

Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, "Yaygın sedef, vücutta organizmanın dengesini de bozuyor. Bu hastalarda şeker, tansiyon yüksekliği, kolesterol metabolizması bozuklukları ve inme görülme riski fazla." dedi.

SAĞLIK 26.10.2022, 11:34
Sedef deride sınırlı kalmayarak ağır hastalıklara davetiye çıkarabiliyor

Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, vücutta yayılan sedef hastalığının şeker, tansiyon yüksekliği gibi hastalıklar ve inme riskini artırdığını belirterek, "İnternette yer alan çeşitli alternatif tedavilerle hastalık asla kontrol altına alınamaz. Sedef hastaları, mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurup uygun tedaviyi almalı. Erken dönemde tedavi, hastalığın yayılımını engelliyor." dedi.

Gürer, 29 Ekim Dünya Psoriasis (Sedef Hastalığı) Günü öncesinde  yaptığı açıklamada, deride kırmızı renkli kepekli belirtilerle kendini gösteren hastalığın genetik yatkınlıkla oluştuğunu ve yangıyla seyrettiğini anlattı.

Ailesinde sedef hastalığı olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu vurgulayan Gürer, "Sedef hastalığında en önemli tetikleyici faktör stres. Bunun yanı sıra sigara, bazı ilaçlar, ateşli bazı hastalıklar bağışıklık sisteminin normal giden dengesini bozuyor ve bunun sonucunda sedef belirtileri ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Gürer, sedefin obezitesi olanlarda daha şiddetli seyrettiğini ve bu hastaların tedaviye daha zor yanıt verdiğini belirterek, "Ayrıca hastalığın 'sedef romatizması' olarak da adlandırılan iltihaplı eklem romatizması tipi var. Her sedef hastasında bu olmuyor ama özellikle tırnak tutulumu olanlarda sedef romatizmasının görülme sıklığı daha fazla. Yapılan çalışmalar, tüm sedef hastalarının yaklaşık yüzde 20-25'inde sedef romatizması görüldüğünü ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Yaygın sedef ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir"

Sedefin bazen diz, dirsek, saçlı deri gibi belli bölgelerde sınırlı kaldığını bazen de bütün vücudu sarabildiğini aktaran Gürer, "Sedef, bütün deriyi kaplayıp, yayıldığında vücutta organizmanın dengesini de bozuyor. Ortaya çıkan yangı, vücutta başka sorunlar ortaya çıkarıyor." dedi.

Prof. Dr. Gürer, bu durumun bazı ciddi hastalıklara neden olabildiğine de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sedef hastalarında şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kolesterol metabolizması bozuklukları ve inme görülme riski fazla. Sedef, günümüzde kronik seyirli, yangılı, ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak kabul ediliyor. Yapılan çalışmalar, sedef hastalarının normal popülasyona göre en az 5 yıl daha eksik yaşadığını gösteriyor.

Dünyada 125 milyondan fazla sedef hastası olduğu düşünülüyor. Ülkemizde ise hastalığın görülme sıklığı yüzde 1-1,5 civarında ve buna göre ortalama 800 bin sedef hastasının olduğu öngörülüyor. Sık görülen bir hastalık ama neyse ki hastaların büyük çoğunluğunda sedef hafif, sadece diz, dirsek gibi lokal bölgelerde seyrediyor. Fakat hastaların yüzde 25-30'unda yaygın sedef söz konusu ve hastalar ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor."

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