Salgın izolasyonu sonrası çocuklarda astım görülme sıklığı artabilir

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Salgın sürecinde çocuklar dışarı çıkamadılar, toprakla haşır neşir olamadılar, doğayla yaşayamadılar. Buna bağlı olarak immün sistemleri gelişemedi." dedi.

SAĞLIK 03.05.2022, 17:34
Salgın izolasyonu sonrası çocuklarda astım görülme sıklığı artabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, salgında izole bir yaşam süren çocukların, doğadaki zararsız mikroorganizmalarla karşılaşamadıkları için immün sistemlerinin gelişemediğini belirterek, ilerleyen dönemlerde çocuklarda astım vakalarının artabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Akkoyunlu, 3 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında,  yaptığı açıklamada, astımı "savunma sisteminin kendi kendine yaptığı, hava yollarının daralmasıyla ilerleyen, dış ortamlardan gelen bazı etkenlere karşı da aşırı duyarlılık gösteren bir hastalık" olarak tanımladı.

Astımın, tüm dünyada yüzde 5 ile 20 arasında görüldüğünü, yaklaşık 300 milyon civarında insanı etkilediğini anlatan Akkoyunlu, bu hastalığın yılda 250 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Akkoyunlu, astım savunma sisteminin aşırı duyarlılığını gösteren bir hastalık olduğu için ana tedavinin savunma sistemini baskılayıcı ilaçlardan oluştuğunu ifade etti.

Aşırı hijyen ve aşırı hijyensizlik astıma neden olabiliyor

Astıma yol açan "hijyen teorisinden" bahseden Akkoyunlu, "Erken çocukluk döneminde eğer izole bir fanus içerisinde yaşamışsa, yani etraftaki mikroplardan biraz daha uzak kalmışsa, buna bağlı olarak savunma sistemi kendi gelişimini tamamlayamıyor, astıma neden oluyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Akkoyunlu, astıma, "aşırı hijyen veya aşırı hijyensizliğin" yol açabildiğine dikkati çekerek, alerjen etki oluşturabilen hayvan tüyleri, mantar veya maytlara (mite) erken dönemde maruz kalmanın, deterjan gibi çözücülerin çok kullanılmasının ya da hava kirliliği yoğun olan bölgelerde yaşanmasının da astıma sebep olabildiğini anlattı.

Astımın, gelişmiş ülkelerde daha fazla görüldüğüne değinen Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin şehirleşme potansiyelinin artması, bununla beraber hijyen maddelerinin daha yoğun kullanılması, hava kirliliğindeki artışlar tamamıyla ele alındığında, astım rakamında bir artış görüyoruz. Tam olarak bir sayım yapılmış değil, bölgesel çalışmalar var. Bu bölgesel çalışmalar üzerinden belli rakamları biliyoruz. Pandemi öncesinde yapılan çalışmalarda 3,5 milyon civarında astım hastasının olduğunu biliyorduk. Şu anda astım yükünün, özellikle viral enfeksiyonların tetiklenmesiyle beraber çok daha arttığını, çocuklarda biraz daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun da 4,5 milyonun biraz daha üzerinde bir rakama tekabül ettiğini biliyoruz."

Türkiye ve dünyada, salgının ardından astım hastalığı artabilir

Salgın nedeniyle iki yıldır izole yaşayan çocukların bağışıklık sistemlerinin mikroorganizmalarla fazla karşılaşmaması ve "hijyen teorisi"ne bakıldığında, bunun ileride astımı tetikleyebilecek bir unsur olup olmadığına ilişkin Akkoyunlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, astımın gelişmesindeki teorilerden birini destekleyen bir durum. Çocuklar dışarı çıkamadılar, toprakla haşır neşir olamadılar, doğayla yaşayamadılar. Doğada, çevremizde var olan, belki de çok zararlı olmayan mikroplarla fazla karşılaşamadılar. Buna bağlı olarak immün sistemleri gelişemedi. Nasıl bu çocuklar sosyal bir ortama çıkıp insani ilişkileri sağlayamadıkları için ileride bazı problemler yaşayabilecekleri düşünülüyorsa, savunma sistemi de böyledir. Başka canlılarla ilişki kuramadığından kişisel gelişimini bu çocuklarda sağlayamadı. Buna bağlı olarak, hijyen teorisinin desteklediği gibi çocuklarda çok daha fazla astım olma ihtimali var. İlerleyen süreçte bu daha da yüksek şekilde görülecek."

Bunun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunun altını çizen Akkoyunlu, şöyle devam etti:

"Pandemiler sonrasında bu hastalıkların piklerini görebiliyoruz. Ayrıca, pandemiyi yapan viral enfeksiyonlar da astımın ortaya çıkmasını ve tetiklenmesini sağlıyor. Salgında hem çocukların izole yaşaması, bakterilerden uzak kalması, aynı zamanda viral enfeksiyonların da desteğiyle beraber ilerleyen süre içerisinde çok daha fazla astım vakaları görmeyi bekliyoruz."

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26