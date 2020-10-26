SAHRAP SOYSAL MEME KANSERİYLE MÜCADELEYE “KADIN ELİ DEĞSİN, İHTİMALLER DEĞİŞSİN!” DİYOR

Roche İlaç Türkiye, hayat boyu her 8 kadından 1’inin yakalanma riski taşıdığı meme kanserine yönelik olarak düzenlediği farkındalık projelerine bir yenisini ekledi.1 Yaşanan pandemi dönemindeki sosyal izolasyon nedeniyle evde elle muayenenin daha da önem kazandığı gerçeğinden yola çıkan şirket, kadınların beğenerek takip ettiği ünlü şef Sahrap Soysal ile “Kadın Eli Değsin” isimli projeyi başlattı.

Meme kanseri dünyada 2 milyondan fazla kadını etkiliyor

120 yılı aşkın süredir, henüz karşılanmamış ihtiyaçlara bugünden cevap bulmak üzere çalışan Roche’un onkolojide en etkin olduğu alanlardan biri meme kanseri. Bu kanser türü, dünyada her yıl yaklaşık 2,12 milyon kadını etkiliyor ve bu hastalığın tedavisindeki en önemli unsur ise ‘erken teşhis’.2

Faaliyet gösterdiği diğer tüm tedavi alanlarında olduğu gibi, bugün en büyük çalışma alanları olan onkolojide de hayatları değiştirecek bir portföy geliştirmek, bu tedavilere hızlı ve sürdürülebilir erişimi mümkün kılmak üzere çalışmalarını sürdüren Roche İlaç Türkiye, kanser tedavisinin öncülüğünü aynı zamanda yarattığı etkiye de odaklanarak yapıyor.

Bu odak çerçevesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının erken teşhise olumsuz etki yapacağını öngören şirket, kadınların meme kanseri tanısına karşı bilinçlenmeleri ve düzenli olarak yapılan elle muayenenin meme kanserinin erken teşhisine olanak sağlaması hedefiyle “Kadın Eli Değsin” projesi için Sahrap Soysal ile bir araya geldi.

Sahrap Soysal erken teşhis için Anadolu’daki şeflere “El veriyor”

Proje, Türkiye’nin 7 bölgesinde büyük bir kadın hayran kitlesine sahip ve birçok kadının mutfaktaki rol modeli olan ünlü şef Sahrap Soysal’ın mutfağında çekilen ve sosyal medya kanallarından izlenebilen videolarla başlıyor. Soysal, bu videolarda memeyi temsil eden özel bir hamurla “hayat kurtaran tarif” olarak isimlendirdiği Kibele ekmeğini hazırlıyor. Soysal’ın bu proje için seçtiği ekmek, dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Listesi’nde yer alan Afyon yöresine ait ve patatesle hazırlanan eski bir tarif. Kibele adı verilen bu ekmek adını Frigya mitolojisinde doğurganlığı ve bereketi temsil eden Ana Tanrıça Kibele’den alıyor.

Özellikle kadınlar için hamurun kıvamının tam olması bir gurur kaynağıdır. Ünlü şef Sahrap Soysal da ‘’kıvamında hamur’’ üzerinde, meme kanserinde erken teşhise yardımcı olacak elle muayene yöntemlerini anlatıyor. Bunu yaparken de videolarda kendisine Prof. Dr. Hasan Karanlık eşlik ediyor.

Tarifin ardından, uzman hekim, meme kanseri kitlelerine çok benzer temsili kitleler içeren ve “mammoquin” olarak adlandırılan kadın figürü üzerinden elle muayenenin tüm püf noktalarını izleyicilere aktarıyor.

7’den 70’e, her yöreden ve kesimden kadınının ilgiyle takip ettiği Sahrap Soysal, bu videonun ardından kampanyaya farklı bir boyut katıyor. Soysal, Anadolu’da yaşayan ve Anadolu’nun yerel lezzetleri üzerinde çalışan, genç aşçılara da “el veriyor” ve “Ustasından el alan” her yerel şef, bölgesinde meme kanserinde elle muayenenin önemini aktaran, “yeter ki kadın eli değsin, sağlıklı yarınlar için ihtimaller değişsin” diyen sözcülere dönüşüyor.