SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken: Devasa hastaneler yaptık ama yeterli personel yok. Hastaneler tıka basa dolu

Kış aylarının gelmesi ile beraber salgın hastalıklar da artmaya başladı. Soluğu hastanelerde alanlar, hastanelerin dolup taşmasına neden oldu. Hastanelerde bu kadar yoğunluk olunca doktorlar hastalara maalesef yeterli vakti ayıramıyor.

BAKAN FAHRETTİN KOCA ‘UZMANIMIZ ANLATIYOR’ DİYE VİDEO PAYLAŞTI

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Pandemi dönemi yaşadık. 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışan sağlık çalışanları alkışlandı. Birçok sağlık çalışanı Covid’den vefat etti. Ama gerekli düzenlemeler yapılıp meslek hastalığı tanımlanmadığı gibi özlük haklarında da düzenlemeler yapılmayan sağlık kurum çalışanları yine fedakarca çalıştığı bir döneme girdi. ‘Solunum yolu enfeksiyonlarına sık rastlanan bir mevsimdeyiz. En önemli artışı nezle dediğimiz enfeksiyonda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor. Bulaşmayı önlemek için ne yapmalıyız?’ notuyla Sayın Fahrettin Koca Bakanımız uzmanımız anlatıyor diyerek video sosyal medya hesabından paylaştı” dedi.

DEVASA HASTANELER VAR, YETERLİ PERSONEL YOK

İklim krizinin olduğu, mevsimleri aylarında yaşamadığımız bir mevsim döngüsünün içinde olduğumuzun bilgisini veren Akarken, “Aynı pandemi dönemindeki gibi aciller, poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri dolup taşıyor. Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde de keza durum farklı değil. Maalesef yeterli uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire, tekniker, teknisyen istihdamı yok. Asistanlar iyi eğitim alamıyorlar. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nin bir kısmına son alımlarda diş hekimi atandığı halde diş hekimi sayısına göre hastaya hizmet verecek ünit ve malzeme yok. Devasa Şehir Hastaneleri açılıyor ama il içi görevlendirmelerle personel açığı kapatılmaya çalışılıyor. Pandemi döneminde defalarca sağlık sistemi alarm veriyor dediğimiz halde sesimiz duyulmamış ki aciller tıklım tıklım dolu… Personel azlığından tetkikler yavaş ilerlemekte, randevular geç tarihe verilmekte” ifadesini kullandı.

HEKİMLER HASTALARINA YETERLİ SÜREYİ AYIRAMIYOR

Hastanelerin bu kadar dolu olmasının sağlık açısından bir handikap olduğunu ifade eden SAHİM-SEN’in Başkanı Akarken, son olarak şu bilgileri verdi: “Bir hekimin hastaya ayırabildiği süre onun tedavisinin niteliğine de etki eder. Hekimler hastalarına yeterli süre ayırabilirse hastaların sağlık kurumu arasında mekik dokumasına da gerek kalmaz. Unutmayalım ki 1956 yılında çocuk felci salgını ülkemizde birçok ölümle sonuçlanan vakalara neden oldu. Bu salgında çocukların bir kısmı da sakat kaldı. Çocuk felci aşısının bulunması ile çocuk felcini artık neredeyse hiç görmüyoruz. Bilim hayat kurtarır. Bir kere bunun ülkemize yerleşmesi lazım. ‘Hedefi olmayan ok menzile ulaşmaz.’ Yeterli düzenlemeler yapılmadığı kamuoyu bilinçlendirilmediği eksik personel açığı düzenli bir atamayla tamamlanmadığı sürece gündüz mesai saatlerinde MHRS’den polikliniklere randevu bulamayanlar çareyi acil servislere müracaatta bulunuyor. Devasa şehir hastaneleri şehirlere açıldığından beri halen vatandaşlara hizmet veren eğitim araştırma hastaneleri ve devlet hastanelerinin fiziksel koşulları maalesef iyileştirilmiyor.

OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDEYİZ, LİKAYAKATSIZLIK SAĞLIK SİSTEMİNİ GÖÇERTİYOR

Diğer bir konuda hekimler ve sağlık kurum çalışanları ne kadar fedakarlık etse de nitelikli düzenlemeler mesela görev tanımlarının güncellenmemesi, düzenli atamaların yapılmaması, hizmet yılına saygının olmaması, liyakatın olmaması sağlık sistemini göçertiyor. Son zamanlarda sosyal medyada yabancı uyruklu sağlık personelinin sağlık kurumlarında çalışmasını sayın bakanımız yine sosyal medya hesabında duyurduğu proje kapsamında yabancı uyruklu personelin olduğu projenin de Ocak ayı sonunda sona ereceğini beyan ettiğini değerlendirirsek en kısa sürede hekim diş hekimi ve 39 sağlık branşında atamanın acil olması şarttır. EYT ile emekli olan personelin yerine de atama yapılmamıştır. OECD ülkeleri ile Türkiye’yi hasta randevusundaki süre olarak kıyasladığımızda maalesef ülkemizin çok gerilerde olduğunu görebiliyoruz. OECD verilerine göre ülkemizde hasta muayene süresi çok düşük. Bir hastayla bir hekim 20 dakika muayenesi yapması gerekirken bizde randevu süreleri 5 dakikaya kadar inmekte. Ülkemizde hasta sayısına maalesef hekim, hemşire, ebe başta olmak üzere sağlık branşında meslek grupları az sayıda kalmakta. Yoğun bakımlarda, acillerde laboratuvar, radyoloji, ameliyathane, cerrahi klinik kısımlarında ve polikliniklerde bunları maalesef hissetmekteyiz.”