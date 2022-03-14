Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır

Koca "Sağlık profesyoneli sayımız bir milyon 300 bine yaklaştı. Bugün 183 binden fazla tıp doktorumuz var. 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var. Bunlar, sağlığa verilen önemin eseridir. Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır" dedi.

SAĞLIK 14.03.2022, 20:53 14.03.2022, 20:54
Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her işin başı sağlık" sözünü, devlet yönetmede bir hizmet ilkesine dönüştürdüğünü ifade eden Koca, Erdoğan'ın sağlık kurumlarına, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına, sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliğin sağlanmasına, bu alanda görev alacakların yetişmesine daha önce görülmemiş önemi verdiğini belirtti.

19 şehir hastanesinin adeta 19 sağlık üssü olarak çalıştığını söyleyen Koca, şu bilgileri verdi:

"951'i hastane olmak üzere bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı 27 binden fazla. 84 milyona hizmet sunan toplam sağlık profesyoneli sayımız bir milyon 300 bine yaklaştı. Bu sayılar, inanılması zor bir artış hızıyla bu seviyelere gelmiştir. Bugün 183 binden fazla tıp doktorumuz var. 131 tıp fakültemizde, 110 bin hekim adayı var. Bunlar, sağlığa verilen önemin eseridir. Bu yeni Türkiye'dir, sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu ise kapanmıştır."

"Bizim tıp bayramımız ferdi aşar, milli hüviyet taşır"

14 Mart'ın hikayesinin, başka ülkelerin tıp bayramlarından çok farklı olduğunu dile getiren Koca, başka ülkelerin tıp bayramlarının, fertleri veya tıbbi bir gelişmeyi esas aldığını, Türkiye'nin tıp bayramının milli bir hüviyet taşıdığını söyledi.

Tıp eğitiminin modernleşmesi yönündeki ilk adımın, II. Mahmut'un 14 Mart 1827'de açtığı askeri tıp okulu ile atıldığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Bu okul, daha sonra II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan binada hizmet verecek ve 1909'dan sonra sivil tıp mektebi olarak da faaliyet gösterecekti. 14 Mart'ın hikayesinde büyük düğüm, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kullandığı Haydarpaşa'daki binada başlar. 13 Kasım 1918'de, işgal ordularıyla İstanbul'a kara bir gün çökmüş, İngiliz komutan şehirde, atı üstünde, kasten Fatih Sultan Mehmet edasıyla dolaşmıştı. İşgalciler şehrin yönetimine de el koyduğunda, banisi Abdülhamit Han olan binadaki tıbbiye öğrencileri bugün hatırlanan yiğitliği gösterdiler. Tıbbiyenin kuruluş yıl dönümü olan 14 Mart Cuma gününde işgalcilere meydan okudular.

Bizim tıp bayramımız ferdi aşar, milli hüviyet taşır. Çünkü o heyecan, vatanın bayram yeri olması içindi. Çünkü tıp bayramlarının ilki kabul ettiğimiz gün, işgalcilerin önüne bayrağımızın gerildiği gündü. O gün orada olanlar daha sonra Sivas Kongresi'nde, milli mücadelede cephelerdeydi. O nesillerin hekimleri salgınlarla da savaştı, aşı da üretti."

Sağlık Bakanı Koca, 14 Mart 1919 ruhunun bugün dipdiri olduğunu vurgulayarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı o ruhla, yürekten kutladığını dile getirdi.

Salgın boyunca milleti için ter döken hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaybettiğimiz hocalarımıza, kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta ve geniş zamanda halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır." diye konuştu.

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 13:18
İkindi 16:37
Akşam 19:16
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Beşiktaş 29 46
7. Hatayspor 29 46
8. Adana Demirspor 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 29 37
14. Galatasaray 29 36
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19