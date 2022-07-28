Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması, kemikleri korumuyor

CNN'de yer alan habere göre, araştırmada, yaklaşık 5 yıl boyunca her gün kalsiyum içermeyen D vitamini takviyesi almanın kalça, bilek ya da leğen kemiği kırıklarının önüne geçmediği görüldü.

Araştırmada, kemik hastalığı ya da D vitamini yetersizliği olmayan sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri korumada etkisinin olmadığı ortaya konuldu.

Harvard Tıp Okulundan araştırmanın yazarı Dr. Meryl LeBoff, yapılan çalışmanın ABD’de D vitamini takviyesine dair yapılan en büyük ve en uzun randomize kontrollü çalışma olduğunu aktardı.

LeBoff, araştırmada 50 eyaletin tümünden yüzde 20’si siyahi olmak üzere toplam 25 bin 871 erkek ve kadının verilerinin incelendiğini söyledi.

Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Anne Rentoumis Cappola da "Araştırmanın geçerliliği mükemmel. D vitamini eksikliği için rastgele seçilmiş bir kitlenin, D vitamini takviyesi aldığında bir değişimin olmadığını gösteren önceki verilerle uyumlu." dedi.

Araştırma, "The New England Journal of Medicine" adlı dergide yayımlandı.