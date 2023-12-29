Sağlıklı bir yılbaşı sofrası için uyulması gereken 6 kural

Akşam yemeğini dışarda yiyeceklerin ise yağ oranı düşük, küçük porsiyonlu menüleri seçmeleri öneriliyor. Yeni yılın ilk gününde beslenme ile ilgili sorunlar yaşamamak için bazı uyarıları dikkate almak gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Betül Merd, yılbaşı sofraları için önerilerde bulundu.

Yılın son günü kahvaltı es geçilmemeli

Yılın son gününe erken başlanmalı, sabah mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Gece yoğun geçeceği için kahvaltı kesinlikle es geçilmemelidir. Kahvaltıdan 1-2 saat sonra en az bir saat açık havada tempolu yürüyüş yaptıktan sonra 1-2 saat dinlenilmelidir. Yemek alışkanlıklarında değişiklik yapılmamalıdır. Öğlen yemeğinde 1 porsiyon az zeytinyağlı sebze yemeği ile 1 su bardağı yoğurt tüketmek sağlıklı bir seçim olacaktır. Gün içerisinde kan şekerinin dengeli olması ve metabolizma hızının yavaşlamaması için ara öğünlerde meyve ile 10-15 fındık veya badem ya da 2-3 adet ceviz, 1 bardak süt tüketilebilir.

Yılbaşı sofrasına çok aç oturulmamalı

Açlık, aşırı miktarda besin tüketimine neden olmaktadır. Bunun için akşam yemeğinden önce ara öğün yapılmalıdır. Mesela akşam yemeğinden önce yenecek bir porsiyon çorba açlık düzeyini düşürecektir. Yılbaşı günü dışarda yenecekse menüler iyi incelenmeli, sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Yılbaşı sofrasında beyaz et tercih edilmeli (balık ya da tavuk-hindi), zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilmelidir. Beyaz etin yanında tüketilecek salata doğru bir tercih olacaktır. Ana yemekte hindi eti iyi bir tercih olabilmektedir. Hindi eti, kırmızı et ve tavuğa göre yağ oranı düşüktür, daha yüksek protein içermektedir. Hindi etinde bulunan çinko bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara vücudun daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Fosfor ve magnezyum açısından zengin hindi eti sağlıklı bir tercihtir.

Yılbaşı sofrası için bu kurallar önemli

Yılbaşı gecesi beslenme açısından bazı kurallara uymak ise önem taşımaktadır.

Yılbaşı sofrasında yemekler küçük porsiyonlar halinde yemekler yavaş yenilmeli.

Yüksek tansiyon sorunu yoksa içecek olarak maden suyu, mevsim meyvelerinin sıkılmış suları içilmeli.

Her yiyeceğin tadına az miktarda bakılabilir ancak aşırı miktarda yiyerek mide zorlanmamalı.

Alkol tüketimi sınırlandırılmalı.

Yemekten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde taze meyve ve kuruyemişler aşırı miktarda tüketilmemeli.

Gün içinde ihtiyaca göre 10-12 bardak su içmeye özen gösterilmeli.

Sağlıklı bir yılbaşı sofrası nasıl olmalı?

Yılbaşı sofrasında sevilen yiyecekler tercih edilmelidir. Bir gece değil, bir ömür boyu sağlıklı ve dengeli beslenme ilke edinilmelidir. Çağımızın sağlık sorunları arasında olan obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıklarından korunmak dengeli ve düzenli beslenme ilkesine uyulmalıdır.

Yılbaşı sofrası için menü önerisi: