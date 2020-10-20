Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş'tan Ücretsiz Zayıflama Koçluğu

26 bitkiden oluşan ve zayıflamaya yardımcı gıda takviyesi bu ürünlerin özellikle iştah kapatma ve metabolizma hızlandırma kısımlarında oldukça iddialı olduğunu söyleyen iso 22000 daha güvenliği uzmanı ve aynı zamanda uluslararası Sertifikalı sağlıklı beslenme ve yaşam koçu İlknur özkuş " sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlerin tek adresi Detoksia " diye konuştu.

Sağlıklı bir beslenme programı ile kullanılacak bu ürünler ile kişilerin istediği kiloya kısa bir zamanda ulaşacağını ve kalıcı bi kilo kaybı olacağını da idda etti.Sunduğu ücretsiz diyetisyen ve yaşam koçluğu hizmeti ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren detoksia marka sahibi İlknur Özkuş geçtiğimiz aylarda da yılın en iyi detoks ve zayıflama ürünü olarak bir çok ödül almıştı...