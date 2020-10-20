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Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş'tan Ücretsiz Zayıflama Koçluğu

Kurduğu bitkisel ürün markası ve ürünleri ile müşterilerin kilo kaybetmesine yardımcı olan İlknur özkuş ; ürünü satın alan tüm müşterilere aynı zamanda 45 gün boyunca ücretsiz diyetisyen ve yaşam koçluğu hizmeti sağlıyor.

Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş'tan Ücretsiz Zayıflama Koçluğu

26 bitkiden oluşan ve zayıflamaya yardımcı gıda takviyesi bu ürünlerin özellikle iştah kapatma ve metabolizma hızlandırma kısımlarında oldukça iddialı olduğunu söyleyen iso 22000 daha güvenliği uzmanı ve aynı zamanda uluslararası Sertifikalı sağlıklı beslenme ve yaşam koçu İlknur özkuş " sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlerin tek adresi Detoksia " diye konuştu. 

 Sağlıklı bir beslenme programı ile kullanılacak bu ürünler ile kişilerin istediği kiloya kısa bir zamanda ulaşacağını ve kalıcı bi kilo kaybı olacağını da idda  etti.Sunduğu ücretsiz diyetisyen ve yaşam koçluğu hizmeti ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren detoksia marka sahibi İlknur Özkuş geçtiğimiz aylarda da yılın en iyi detoks ve zayıflama ürünü olarak bir çok ödül almıştı...

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İlknur Özkuş
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