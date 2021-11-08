Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor Aşı olmayan ya da aşısı eksik vatandaşlarla görüşmek için Kars'ta günlük 1000'in üzerinde arama yapan sağlık ekipleri, kentte aşılanma oranının arttırılmasında büyük rol oynadı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 21:25