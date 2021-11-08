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Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor

Aşı olmayan ya da aşısı eksik vatandaşlarla görüşmek için Kars'ta günlük 1000'in üzerinde arama yapan sağlık ekipleri, kentte aşılanma oranının arttırılmasında büyük rol oynadı.

Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor

Kars'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan Vaka Takip Merkezi görevlileri, yoğun telefon trafiğiyle vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışıyor.

İkinci doz aşılamada yüzde 71'le mavi kategoriye yakın kentte, aşılanma oranının arttırılması için sağlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kovid-19 salgını döneminde oluşturulan Vaka Takip Merkezi de üstlendiği görevle gece gündüz sahada mesai yapan sağlıkçıların yükünü hafifletiyor.

Dönüşümlü olarak haftanın 7 günü merkezde görev yapan 16 kişilik ekip, Kovid-19 geçiren ya da temaslı kişilerin durumlarını takip etmek ve salgının artmaması için bilgilendirme yapmanın yanında, aşı olmayanları aşıya ikna etmeye çalışıyor.

Günlük binin üzerinde arama yapıyorlar

Aşısı eksiz vatandaşları da uyaran ve merkezde günlük ortalama binin üzerinde arama yapan ekipler, kentte aşılanma oranının arttırılmasında büyük rol oynadı.

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