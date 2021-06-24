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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, şarkıcı Candan Erçetin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Erçetin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması, bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

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