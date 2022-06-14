Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde Dünya Kan Bağışçıları Günü kapsamında Sağlık Bakanlığında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, etkinliğin kurumsal kan bağışını teşvik etmek amacıyla yapıldığını belirterek, bakanlık olarak kendilerinin de bu konuya önderlik etmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda bakanlık çalışanlarını kan vermeye teşvik ettiklerini belirten Aydın, Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının bağışçı olarak öncü rol oynadıklarını dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Kan gerçekten ihtiyaç duyulduğu anda hayat kurtaran bir unsur. Bu konuda Türk Kızılay sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerde de birçok riskli bölgelerde çok büyük hizmetler veriyor. Ancak, 85 milyon nüfuslu bir ülkede daha fazla kan bağışının olması, daha fazla gönüllünün olmasını bekleriz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, kan bağışı yapmasını arzu ediyoruz, teşvik ediyoruz, davet ediyoruz."