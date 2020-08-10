Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçiler için uygulanacak İşletme Toplu İş Sözleşmesi, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalandı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilen işçiler adına İşletme Toplu İş Sözleşmesi yapmak amacıyla 3 Eylül 2018'de yetki tespit müracaatında bulunulduklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendikalarına olumlu yetki tespit yazısı verildiğini vurgulayan Sert, sonraki süreçte rakip sendikanın haksız itirazları nedeniyle sözleşme sürecinin uzadığını kaydetti.

Tüm engellemelere rağmen 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını bildiren Sert, şunları belirtti:

"İmzalanan Toplu iş Sözleşmesinin Sağlık Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde en kısa sürede uygulamaya başlanması adına gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tayin ve becayiş hakları da kapsamı genişletilerek uygulamaya devam edilecektir. 696 Sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler dahil olmak üzere tüm üyemiz işçilere de becayiş imkanı getirilmiş olup 696 Sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçirilen işçiler için KHK kapsamında yayımlanan ve yürürlük süresi 31 Ekim 2020'de sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden itibaren özellikle tayin hususundaki bazı eksikliklerin giderilerek yeknesaklığın sağlanması için gerekli çalışmalar devam edecektir."

"Sözleşme yeni kazanım niteliği taşıyor"

Sert, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan ve 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden 1 Kasım 2020'den itibaren yararlanacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İşletme toplu iş sözleşmemiz, başta ücret ve hizmet zammı ile sosyal yardım olmak üzere, üyelerimize idari, mali ve sosyal alanda birçok yeni hak kazandırdı. Sözleşmemiz, Sağlık Bakanlığı bünyesinde süresi sona eren toplu iş sözleşmesinden faydalanan üyemiz işçilere 1 Ocak 2019'dan itibaren, bunun dışında 1 Ocak 2019 tarihi ile sözleşmemizin imza tarihi arasında İŞKUR aracılığı ile açıktan ilk defa işe başlatılan sendikamız üyesi işçiler ile imza tarihinden önce sendikamız üyesi olanlara, işe başlangıç tarihlerinden itibaren uygulanacak. 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz işçiler ise 1 Kasım 2020 itibarıyla sözleşme kapsamına dahil olacaklar. Bu sözleşme hükümleri, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen tüm üyelerimiz için yeni kazanım niteliği taşımaktadır."

"Ücret farklarını en kısa sürede alacaklar"

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, üyelerine maddi ve sosyal kazanımlar elde etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Sert, "Sözleşmenin imzalanmasıyla üyelerimiz, sözleşmeden doğan ücret farklarını da en kısa sürede alacaklar." ifadelerini kullandı.