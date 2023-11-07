  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, "Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin."

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Sağlık
Hastayken maske takmak şart!
Hastayken maske takmak şart!
Mastit olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Mastit olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Kemik kaybını önlemenin yolları!
Kemik kaybını önlemenin yolları!
Küme tipi baş ağrısının başlıca 6 belirtisi
Küme tipi baş ağrısının başlıca 6 belirtisi
Diz üstünde morluk varsa acele edin!
Diz üstünde morluk varsa acele edin!
Kilo vermenize engel 5 besin
Kilo vermenize engel 5 besin
Sağlık, özel sektörün tekeline mi bırakılıyor?
Sağlık, özel sektörün tekeline mi bırakılıyor?