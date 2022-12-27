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Sağlık Bakanı Koca: İlaç tedarikinin 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedarikine ilişkin, "Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz." dedi.

SAĞLIK 27.12.2022, 13:35
Sağlık Bakanı Koca: İlaç tedarikinin 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SMA Bilim Kurulunun ne zaman toplanacağına" ilişkin soru üzerine Koca, kurulu ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını bildirdi.

Kurulun ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağını aktaran Koca, "Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedavilerle bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

"Tedarik sorunlarını değerlendirdik"

"Piyasada bulunamayan ilaçlarla" ilgili soru üzerine Koca, bu konuda geçen hafta önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.

Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz."

"15 hastadan biri Kovid"

Koca, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin sayısına ilişkin ise "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle müracaat eden hastaların yüzde 6,2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde." dedi.

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