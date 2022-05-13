Sağlık Bakanı Koca: Dünyada geleneksel tıbba yöneliş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadim tıbbın doğumuna ev sahipliği yapan Anadolu'muz, geleneksel tıp uygulamaları açısından oldukça zengin bir birikime sahip." dedi.

SAĞLIK 13.05.2022, 18:48
Sağlık Bakanı Koca: Dünyada geleneksel tıbba yöneliş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu'nun, geleneksel tıp uygulamaları açısından oldukça zengin bir birikimi olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, bu zengin mirası ve imkanları hem insanımız hem insanlık yararı için kanıta dayalı ve güvenilir bir zemine taşımak konusunda çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"nde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının geliştirilmesi çabaları kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarihi ve coğrafi zenginliğe sahip ender ülkelerden biri olan Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları bakımından köklü bir medeniyetin mirasını taşıdığını vurgulayan Koca, Bursa'nın, Anadolu tıbbının ışığını bugüne taşıyan simge şehirlerin başında geldiğini anlattı.

İnsanlığın bilimin ışığında sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişim yolculuğunu sürdürdüğünü dile getiren Koca, "Bu gelişim, geçmişten gelen kazanımların, edinilen yüklü mirasın üzerine inşa edilmektedir. Tıp bilimi de insanlığın ortak mirası olarak sürekli gelişip, yenileniyor. Sağlık, mutlu bir yaşam sürmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Onun kıymetini bilmek, korunmasını sağlamak bireylerin olduğu kadar toplumun da ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

İnsanlığa sağlıklı bir hayat sunabilmek, sadece bugününü değil, geleceğini de bütün sağlık risklerine karşı korumanın toplumların asli görevleri arasında olduğunu ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatine muhatap olan atamız Osman Gazi'den bize kalan mirası, siyasi anlayışımızın bir ilkesi kabul ederek sağlıkta dönüşüme imza attık. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık. İnsanımızın yüzünü güldüren sağlık hizmetlerimizin, istikrarımızı, toplumsal güveni besleyen en önemli atılım olduğunu biliyoruz. Bugün insanların sağlığı ve mutluluğu için sınırları aşarak, bölgemize ve dünyanın pek çok ülkesine de sağlık hizmeti götürüyoruz. Bütün bunları yaparken en önemli güç kaynağımızın nitelikli sağlık çalışanları olduğunun farkındayız. Sağlık hizmeti hakkı kutsaldır ve evrenseldir. Gücü yetenin ihtiyacı olana elini uzatması insanlık görevidir. Kadim kültürümüzden gelen bu anlayış, küresel düzeyde ne kadar sahiplenilirse, sağlığın evrensel kapsayıcılığı da o denli mümkün olacaktır."

"Dünyada geleneksel tıbba yöneliş var"

Koca, modern tıbbi bilgi ve yöntemlerin kendilerini yeni gelişmelerle muhatap kıldığını ifade ederek, hızlı gelişmelerin, bilimin alt dallarının da yol açtığı etkiyle, hizmet edilmesi amaçlanan insanın parçalardan oluşan bir yapıymış gibi algılanmasına yol açtığını aktardı.

Bugünün tıbbında, insanın organlar veya sistemler bütünü olan bir canlıyı akıllarına getirdiğini kaydeden Koca, "Bu yaklaşım, insana bütüncül yaklaşım konusunda bizi zorluyor; bizi yeni arayışlara itiyor. Bedeniyle, ruhuyla, inancıyla, kültürü ve geleneğiyle bir bütün olan insanın sağlıkta yeni arayışlara girmesine yol açıyor. " dedi.

Son yıllarda bütün dünyada geleneksel tıbba yöneliş olduğunu, insanlığın tarihsel birikimi olan geleneksel tıp yöntemlerinin kullanımının gittikçe yaygınlaştığına işaret eden Koca, uzayan ömür ve kronik hastalıklara bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesi, modern hayat şartlarının getirdiği fiziksel, sosyal ve psikolojik birçok soruna çare arayışının insanların geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilgisini artırdığını vurguladı.

Bakan Koca, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, koruyucu hekimlikte ve tedavi süreçlerinde gittikçe artan oranda kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, bütüncül yaklaşımın sağlık harcamalarını azaltıcı etkisinin de insanları, devletleri cezbettiğini söyledi.

Bu yüzden, günümüzde geleneksel tıp uygulamalarının, ülkelerin sağlık sistemlerinde kendine gittikçe daha fazla yer edindiğine dikkati çeken Koca, "Geleneksel tıp uygulamaları, modern tıbbın alternatifi olmaktan çıkıp tamamlayıcı bir unsuru olarak integratif tıp şemsiyesi altında gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kadim tıbbın doğumuna ev sahipliği yapan Anadolu'muz, geleneksel tıp uygulamaları açısından oldukça zengin bir birikime sahip. Türkiye olarak, bu zengin mirası ve imkanları hem insanımız hem insanlık yararı için kanıta dayalı ve güvenilir bir zemine taşımak konusunda çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin entegrasyon ve standardizasyon bakımından bugün itibarıyla örnek bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Koca, geleneksel tıp hizmetlerinin halka, denetlenebilir sağlık kurumlarında, sertifikalı tabipler tarafından sunulduğunu belirtti.

Bakan Koca, kongrenin, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin gelişimine, mevzuat, eğitim ve bilimsel çalışmalarının teşvikine önemli katkı sağlayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

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