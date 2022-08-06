Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır." ifadesini kullandı.
SAĞLIK 06.08.2022, 14:56
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak."
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