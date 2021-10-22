Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Balıkesir
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45...
Türkiye'de 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 28 bin 192 kişinin...
2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
2 PKK'lı terörist hava harekatıyla...
'Seksenler' dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay vefat etti
'Seksenler' dizisinin sevilen oyuncusu Kemal...

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı sayesinde hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Kovid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.