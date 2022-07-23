Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi
SAĞLIK 23.07.2022, 22:21
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."
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