Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."