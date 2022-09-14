Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürü ile "Beyaz Reform" gündemiyle bir araya geldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, 81 il sağlık müdürü ile Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Beyaz Reform'un detayları masaya yatırıldı ve il sağlık müdürlerinin soru ve görüşleri alındı.

Toplantıda il sağlık müdürlerinin, tüm genel müdürlüklerin sunumlarını izleyip süreçler hakkında net cevaplar alacağını ifade eden Koca, "Bugün yaptığımız şey, merkezimizde bizzat bulunarak Bakanlığımız politika ve stratejilerini yerinde teneffüs etmektir." dedi.

2000'li yılların başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapıldığını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırıldığını ifade eden Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Bu yenilikler ile çalışma koşullarını ve verilen hizmetin kalitesini artırmayı başardıklarına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz, mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız, temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak 'Beyaz Reform'u başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir."

Bakan Koca, Beyaz Reform'un üç sacayağı olduğunu belirterek, bunlardan ilkinin hekimler ve sağlık çalışanları olduğunu vurguladı. Bu adım için üç kritik hamle yaptıklarının altını çizen Koca, "Bunlar, sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak, malpraktis yasasını çıkarmak ve özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmektir. Bu adımda somut neticeler aldık. Sizlerden ve hekim arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.