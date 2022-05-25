Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

Sağlık Bakanı Koca, bugüne kadar Türkiye'de maymun çiçeği vakası olmadığını bildirerek, "Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz." dedi.

SAĞLIK 25.05.2022, 20:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maymun çiçeği hastalığının pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği hastalığının, Türkiye'de görülüp görülmediğine dair soru üzerine Koca, yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiğini vurguladı.

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar Türkiye'de görülen bir vakanın olmadığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Zaten olduğunda bunu açıklamış, bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz."

"İstişare halindeyiz"

Koca, çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bu konuyla ilgili dünyada 70'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Aşıyla ilgili Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusuna ise Koca, "Bizde bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla, özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz." karşılığını verdi.

Sağlık çalışanlarının özlük hakkı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışmanın tamamlanıp tamamlanmadığına dair soru üzerine Koca, müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart'ta verdiğini, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarıyla ilgili durumu 5 maddede özetlediğini anımsattı.

Koca, bugüne kadar hiçbir meslek grubuna yapılmayan yasal çalışmanın, şiddet konusunda yapıldığı anlatarak, sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetin, katalog suç kategorisine alındığını, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan bir şekilde malpraktis sorununu da kökten çözdüğünü belirtti.

Emeklilikle ilgili genel çerçevede çalışıldığını, özlük haklarıyla ilgili çalışmanın da sürdüğünü dile getiren Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Grup Başkanvekilimizin açıklamasıyla, mayısta Meclis gündemine geleceğini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla bu ay geleceğini düşünüyoruz. Meclis'in iradesinde olduğunu ve yakın zamanda geleceğini tahmin ediyorum. Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, özellikle bu dönemde Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesiyle ciddi anlamda sorunların çözüleceğini ve önümüzdeki dönemde devletin bu anlamda yapılması gerekeni yaptığını herkes görmüş olacak. Tedirgin olmaya gerek yok. Biraz sabırlı olalım, bu çok uzun sürmeyecek. Bunun temmuzdan önce olacağını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar temmuz zammı ile bunun geçiştirileceği yaklaşımı içindeler. Böyle bir durumun olmayacağını grup başkanvekilimiz de mayısta geleceğini zaten ifade etmiş oldular.

Biz sağlık çalışanları ve hekimler olarak, hekimliğin saygınlığını asla kaybetmemeliyiz. Bu sorunların hepsi çözülür. Ama hekimliğin saygınlığı kaybedilirse biz mesleğimizden haz duyamayız. Pandemi döneminde vatandaşımızın gönlünde yer ettiğimiz saygınlığı birtakım heyecanlarla lütfen kaybetmeyelim. Vatandaşımızın gönlünde o saygınlığımızı koruma noktasında hepimizin bir çaba içinde olması gerekiyor. Bu son derece önemli."

Koca, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının sorulması üzerine, bu sayının son derece düştüğüne, pandeminin ilk dönemine göre neredeyse 6-7'de birine kadar indiğine, hatta birçok ilde yoğun bakımların kapalı olduğuna dikkati çekti.

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