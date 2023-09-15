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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de Eris varyantı görüldü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de Eris varyantı görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gündemi değiştirecek bir açıklama yaptı, Koca, Türkiye’de Eris varyantının görüldüğünü duyurdu:

“ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.”

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