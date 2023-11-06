Sabah dinç kalkmanın yolları

Kaliteli ve yeterli sürelerde uyuyan kişilerin sabah hem zihinsel hem fiziksel olarak çok daha dinç ve enerjik bir şekilde güne başladığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “İyi bir uyku için akşam yemeğinde küçük porsiyonlar tercih etmeli ve karbonhidrat tüketimini belli bir seviyenin altında tutmalıyız. Ayrıca uykuya geçmeden en az üç saat önce yemek yemeyi bırakmış olmamız gerekir” uyarılarında bulundu.

Yeterli sürede düzenli uykunun fizyolojik ve psikolojik sağlık açısından çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Günde 7-8 saat uyumak, insanın kendisini iyi hissetmesini ve zihinsel olarak rahatlamasını sağlar. Kaliteli bir uyku için akşam yemeğinde porsiyonlar küçük tutulmalı ve karbonhidrat tüketimi kısıtlanmalıdır. Uykunun en az üç saat öncesinde yemek yemek bırakılmalıdır” dedi.

Gün içinde daha aktif ve verimli olunan saatler kişiden kişiye değişebilir

Daha enerjik hissedilen zaman dilimlerinin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinin altını çizen Dr. Atasoyu, “Genel olarak sabah saatlerinde insan bedeninin enerji seviyesi yüksektir. Ancak kişilerin günlük yaşam ve çalışma programlarına göre daha aktif ve verimli oldukları saatler farklılıklar gösterebilir. Belli bir konuya veya işe odaklanan insanların yaklaşık 90-120 dakika sonra verimlerinin düşmeye başladığı gözlemlenmiştir. Yoğun çalışma sonrasında su, kahve ve çay gibi sıvı bir şeyler içmek ve kısa süreli hareket etmek için 15 dakika ara verilmesi kişinin daha iyi hissetmesine yardımcı olur” diye konuştu.

Enerjik olmak için hobi edinin, monotonluktan kurtulun

Uyandıktan sonra güneş ışığına maruz kalırken kolları yukarı kaldırıp birkaç kez derin nefes almanın ve esneme egzersizleri yapmanın, duyuların uyarılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için sağlıklı bir kahvaltı yapılması ve yeterince su içilmesi de çok önemlidir. Ayrıca sabah saatlerinde açık havada 10 veya 20 dakikalık hafif bir yürüyüş yapılması da vücudun enerjisini arttıran önemli bir faaliyettir. Ek olarak kişinin monotonluktan kurtulup bir hobi edinmesi de güne daha enerjik başlamasına yardımcı olabilir” dedi.