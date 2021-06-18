Ruh ve bedensel onarım bir arada

Kemoterapi almış ve maddi gücü olmayan kanser hastalarına ücretsiz gerçekleştirilecek bu uygulama ileçakraları açma işlemi sonucunda, bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte, ölmüş olan savaşçı hücrelerin tekrar canlanıp kanserle mücadele etmesi sağlanıyor. Artemis Thia Kristal Enerji Merkezleri Kurucusu Gazeteci-Yazar ve Spiritual Danışman Neslihan Akbaydar, yaptıkları araştırmalar ve kendi deneyimleri sonrasında, geçmişi Atlantis, Mu Kavmi ve Mısır’da Kleopatra’ya dayanan kuvars kristalleriyle sağlanan bu çok özel enerji çalışmasını günümüze taşıdıklarını belirtti.

"RUHEN VE BEDENEN OLUMLU SONUÇLAR ŞAŞIRTIYOR"

Akbaydar şöyle devam etti: "Bu doğal ve değerli taşlarla hem yaşınızın en iyisi olmanızı hem sağlıklı ve zinde kalmanızı, dahası düzenli olarak enerji bedeninizi bu uygulamayla temizleyerek devam ettiğiniz takdirde gençleşebileceğinizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı gözlemlemek için ise düzenli olarak uygulanan yöntemler gibi örneğin, tıraş olmak, kuaförde bakım yaptırmak, düzenli spor yapmak, estetik operasyonlara başvurmak gibi sıklıkla ve itinayla vücuda gösterilen özen aynı şekilde görülemeyen ama var olan enerji bedenine de gösterilmelidir. Kuvars kristalleriyle gerçekleştirilen uygulamaya düzenli devam edildiğinde kısa bir süre sonra ruhsal ve bedensel gözle görülür şekilde tanık olunan olumlu sonuçlar ise şaşırtıyor."

KANSER HASTALARI İÇİN ÜCRETSİZ

Bu uygulamanın kemoterapi almış ve maddi gücü olmayan kanser hastalarına ücretsiz olduğunu vurgulayan Akbaydar, "Bu uygulama ile gerçekleştirilen çakraları açma işlemi sonucunda, bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte, ölmüş olan savaşçı hücrelerin tekrar canlanıp kanserle mücadele etmesi sağlanıyor." dedi.

HEDEF, YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Akbaydar, "Hindistan’dan gelen el işçiliğiyle kesilmiş, 24 kesim kuvars kristalleri ile kromozomların onarıldığı bir işlemle insanların bozulan enerjilerini temizleyerek çakralarını dengeleyen ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine yaptıkları çalışmalarla yardımcı olan bu merkezlerde, enerji bedeninin güç kaynakları olan 7 tane çakradaki tıkanıklığı açarak hastalıklardan kurtulunmasına yardımcı olunuyor." diye ekledi.

"OLUMSUZ ÇEVRE FAKTÖRLERİ ENERJİYİ KÖTÜ ETKİLİYOR"

Elektronik aletlerden alınan radyasyon gibi olumsuz faktörlerin ve artan kirliliğin çakraların kapanmasına neden olduğunu vurgulayan Kişisel Gelişim Danışmanı-Bioenerjist Arzu Taşdelen Özbilgin ise, "Bununla da kalmayarak huzursuz, sinirli, yorgun, tahammülsüz, isteksiz bireylere dönüşmemize ve düşük yaşam enerjisiyle birlikte alt üst olmuş bir psikolojiyle yaşamamıza neden oluyor. İşte tüm bu nedenlerden ötürü enerji bedenimizin güç kaynağı olan çakralarımız, kuvars kristalleriyle yapılan bu çok özel bakıma düzenli olarak ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.