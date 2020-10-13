Romatizma kaderiniz değil, iyileşebilir.

Romatizmal hastalıklar alevlenme ve sönmeler ile gelen bir hastalıktır ve kış aylarında bu alevlenmeler daha da artar. Kanser ve diyabet gibi toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hastalık gruplarından biri olan romatizmal hastalıkların toplumda son derece yaygın olduğuna dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Romatizmal hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Burada problem bağışıklık sistemindedir ve bu noktada beslenme şekli son derece önemlidir. Havalar daha da soğumadan önlem alınması, beslenme şeklinin çok hızlı değiştirilmesi hastaya fayda sağlar” dedi.

Romatizma hastalığı tedavi edilebilir

Romatizma hastalığını beslenme düzeni ile tedavi etmenin mümkün olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Romatizma hastalığında beslenmenin önemi nedense hep göz ardı edilir. Eğer bir romatizma hastası iseniz hayatınızdan şekeri, işlenmiş gıdaları ve gluten içeren tahılları tamamen çıkarmalısınız. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde hastaların romatizma orucu yapmaları, oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi besinleri tüketilmemeleri tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşır” dedi.

D vitamini, Probiyotik ve Ozon terapi ile romatizma ağrıları azalır

Romatizmanın bir kronik hastalık olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Bu hastalık ancak sabırla tedavi edilebilir. Her ağrıda bir ağrı kesici ya da bir romatizma ilacı yutarsanız belki kısa bir süreliğine rahatlarsınız ama uzun vadede durumunuz daha da kötüleşir ve hiç aklınıza hayalinize gelmeyen ciddi sağlık problemleriyle karşılaşırsınız. Romatizma ağrıları çekenlerin D vitamini takviyesi almaları, probiyotik yoğunluklu beslenmeleri ve ozon terapisinden faydalanması tedavi süreci için önemlidir’’ dedi.

Romatizmal hastalıklardan korunmak için probiyotik takviyelerin önemine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş beslenme önerilerinde bulundu. “Probiyotikleri takviye etmeden, romatizmal hastalıklardan korunabilmek veya bunları tedavi edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla, bol bol probiyotik zengini gıda ile beslenmek gereklidir. Ev turşusu, ev yoğurdu, mandıra yoğurdu, kefir, doğal mayalanmış sirke, şıra, doğal mayalanmış peynir ve çökelek probiyotik gıdalardır. Hazır mayadan uzak durmak gerekir. Açma, paskalya çöreği, simit gibi mayalı pastane ürünlerinde, ekmek, pide gibi fırın ürünlerinde, pizzada, sokak simidinde hazır maya bulunur. Peynirlerin çoğunda hazır maya bulunur. Hazır mayayla yapılmış peynirden de uzak durmak gerekir.’’

Romatizma ağrılarına iyi gelecek kereviz kürü

Kök ve yaprak kerevizi ince ince kıyın. İki mandalinanın kabuklarını ekleyin. Yarım litre suyun içinde kısık ateşte 7 dakika kaynatın. Cam bir kavanoz veya sürahiye süzüp, buzdolabına kaldırın. Her sabah taze olarak hazırlayıp, aynı gün içinde 3 seferde tüketin. Yemeklerden 30 dakika önce için ve içtikten sonra 30 dakika boyunca hiçbir şey yiyip içmeyin.

Ağrı kesici yerine bitkisel çaylar tüketin

Eklem, kas ve romatizmal ağrılarda ciddi yan etkileri olan ağrı kesiciler yerine bitkisel çaylar tüketilmesi önerisinde bulunan Dr. Ümit Aktaş, “Özelikle romatizma hastalarına bol bol bitkisel çaylar tüketmelerini öneriyorum. Romatizma tedavisinde etkili olan takviyelerin ancak ve ancak doğru bir beslenme modeliyle etkili olabileceğini unutmayın!’’ diyor.

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