‘Roche İlaç Türkiye’den Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’na Özel Film’

Roche İlaç Türkiye, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı için 2018 yılında sosyal farkındalığı artırmaya yönelik hazırlamaya başladığı kampanya filmlerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve eski futbolcu Metin Tekin ile hayata geçirilen filmlerin devamı niteliğinde olan film “Akciğerine İyi Bak Ciğerim” sloganıyla dijital kanallar üzerinden yayınlanıyor. Sporcu Seda Altın, Diyetisyen Berrin Yiğit, Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Umut Demirci ve Tıbbi Onkolog Doç. Dr. Özlem Sönmez gibi farklı alanlarda uzmanlıkları olan ünlü isimler, film aracılığıyla akciğer kanserine dikkat çekerek toplumu bu konuda bilinçlendiriyor.

Seda Altın ve Berrin Yiğit’in izleyicileri akciğer kanseri riskinden korunmak için spor eşliğinde hayatı dolu dolu yaşamaya, doğru beslenmeye ve kötü alışkanlıklardan kurtulmaya davet ettiği filmde, Umut Demirci ve Özlem Sönmez akciğer kanseri hakkında önemli bilgi ve belirtileri paylaşıyor.Akciğer kanserinin en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Umut Demirci, bununla birlikte her akciğer kanserinin bir tutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.1 Doç. Dr. Özlem Sönmez de geçmek bilmeyen inatçı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve iştahsızlığın akciğer kanseri belirtileri arasında yer aldığını, bu belirtilere sahip olanların doktora danışmayı ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor.