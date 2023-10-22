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Retina yırtığında erken tedavi uyarısı

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Retina yırtığında erken tedavi uyarısı
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Prof. Dr. Erkin Kır, yaşla birlikte arka vitreus dekolmanına bağlı olarak retina yırtığı oluşabildiğini, erken tanı ve tedavisi yapılmadığında da bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyledi.

Ağ tabakasında olabilecek zayıf alanlar nedeniyle retina yırtıklarının daha kolay oluştuğunu belirten Kır, yüksek miyop olan ve gözüne darbe almış kişilerde özellikle bu durumun önem kazandığını dile getirdi.

Gözde ani ışık çakmaları ve uçuşan siyah noktaların retina yırtığının göstergeleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Erkin Kır, bu belirtileri yaşayanların mümkün olan en erken zamanda bir göz muayenesi olması gerektiğini kaydetti.

TEDAVİDE ARGON LAZER YÖNTEMİ

Retina yırtığının tedavi edilmezse retina dekolmanına yol açabileceği bilgisini veren Prof. Dr. Erkin Kır, hastalığın erken dönemde tespitiyle birlikte argon lazerle başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Kır, sözlerine şöyle devam etti: “Retina yırtığında 5 - 6 dakikalık lazerle müdahalenin ardından hasta günlük yaşantısına dönebiliyor. Retina dekolmanında başlangıçta hastanın görmesi iyi olabilir. Ancak genellikle günler içinde görme kaybıyla sonuçlanır. Bu nedenle vakit kaybetmeden cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Gecikmeden uygulandığında başarı oranları oldukça yüksektir”

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