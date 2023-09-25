Regl ağrısıyla baş etmenin 10 yolu

Bazı kadınların regl dönemi hafif yorgunluklarla bazı kadınların ise şiddetli ağrılarla geçer ve çoğu zaman bununla nasıl baş edeceğini bilemez. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Malkoç regl ağrısıyla baş etmenin yolları hakkında bilgi verdi.