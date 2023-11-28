PRP tedavisi hakkında merak edilenler

Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız tedavi yöntemlerinden PRP, özellikle eklem rahatsızlıklarında ameliyata alternatif oluşturuyor. Kişinin kendi kanından elde edilen onarıcı hücrelerin kullanıldığı bu tedavi yöntemi hakkında en çok merak edilen soruları Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Opr. Dr. Evren Fehmi Atay yanıtlıyor…

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1. PRP nedir?

PRP'nin açılımı Plateletten Rich Plazma’dır. Bunu daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse kanın içinde tamirci hücreler bulunur. Bu hücreler bir nevi kol kola girerek vücudun kanama olan bölgesindeki kanamayı durdurur ve hasarı tedavi etmeye çalışır. Aynı zamanda vücutta kapattıkları hasarlı dokunun da şeklini alırlar.



2. PRP nasıl kullanılır?

Bu kan hücreleri vücudun kendi kendini tedavi etme sürecinin önemli yapı taşlarından biridir. Bu tedavi yönteminde hastanın kendi vücudundan alınan kan hücreleri hasarlı bölgeye doğrudan enjekte edilir. Böylece tedavi nokta atışıyla doğru bölgeye uygulanabilir ve kısa sürede tedavi tamamlanır.



3. PRP bir ilaç mıdır?

PRP tedavisinde hastaya bir ilaç vermek yerine direkt olarak hastanın kendisinden kan alınır ve içindeki trombositli sıvı kısmı ayıklanarak hasarlı dokuya enjekte edilir. Bu yöntemi tedaviye ihtiyaç duyan her dokuda kullanılabilse de en çok diz rahatsızlıklarında kullanır.



PRP TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

4. PRP vücudun tamamı için etkili bir tedavi midir?

PRP mantıken vücudun her noktası için uygun olsa da her bölgede aynı sonucu alamıyoruz. Kendi hastalarımdan yola çıkacak olursam en etkili sonucu diz problemlerinde, ayak bileğindeki kıkırdak hasarlarında ve kimi durumlarda kalça ameliyatına alternatif olarak kullanabiliyoruz. Bu alanlardaki PRP kullanımı, tendonlardaki kullanımlara kıyasla daha etkili bir sonuç ortaya koyuyor.



5. PRP ameliyata alternatif bir yöntem midir?

Kimi zaman ameliyata gitmeden PRP ile tedaviler gerçekleştirilse de menisküsü tamamen yırtılmış bir dizi PRP ile onarmak mümkün değildir. Veyahut dördüncü evredeki bir diz kireçlenmesini de PRP ile tedavi edemeyiz. Ancak çok yaşlı ve farklı rahatsızlıkları bulunan hastalarda, yani hastamızın ameliyatı çok riskliyse, hastayı bir nebze daha rahatlatmak için ameliyat yerine PRP tedavisi uygulanabilir.



6. PRP ile Kök Hücre Tedavisi farklı yöntemler midir?

Kök hücre tedavisini evi baştan aşağı değiştiren mimarlık programları gibi düşünebilirsiniz. PRP ise belli bir hasar için eve tamirci çağırmakla eşdeğerdir. Ayrıca PRP steril koşulların sağlandığı bir muayenede yapılabilirken kök hücre tedavisinin ameliyethanede yapılmasını öneriyorum. Sonuç olarak kök hücre tedavisi PRP'ye kıyasla biraz daha avantajlıdır. Nitekim kök hücrelerimiz vücudu çok daha iyi tanıyor. Bu arada belirtmekte fayda var ki kök hücre tedavisi de günden güne gelişiyor. İlerleyen dönemlerde daha da etkili sonuçlar almak mümkün olacak gibi görünüyor.



7. PRP'nin yan etkisi var mıdır?

Genel sterilite koşullarına uyulduğu takdirde yan etkisi yok denecek kadar azdır. Ancak tedaviden sonra ilk 1-2 gün yangı ve nahoş bir his oluşabilir. Ortalama 6 hafta içerisinde vücuttaki tamir süreci tamamlanır.