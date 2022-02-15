Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, milli aşıyı bekleyenlerin güvenle aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panel gerçekleştirildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele katılan Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 2 yıldır pandeminin devam ettiğini ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesiyle aşı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özdarendeli, 2010 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, oradan elde ettikleri deneyimlerinin de aşının gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Aşının bulunmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısında çok önemli, güzel bir noktaya geldik. Pandemi koşullarında yaklaşık 20 ayda acil kullanım onayı aldık. Uzun yılardan beri aşı üretmeyen bir ülke konumundan aşı üreten konuma gelmeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Acil kullanım onayı aldıktan sonra TURKOVAC'ın üretimiyle ilgili birtakım soru işaretleri vardı. 'Aşıyı kim üretecek?' gibi sorularla karşı karşıya kalıyorduk. Şu an itibariyle üretim Şanlıurfa'da seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline TURKOVAC aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu çok büyük bir mutluluk. Omicron varyantı da ülkemizde görülüyor. Bundan korunmanın yolu hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasıdır. Ülkemizde BioNTech, CoronaVac, yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC aşıları var. Milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Aşının geliştirilesinden üretimine kadar emek veren, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."

"TURKOVAC güvenli ve etkili bir aşıdır"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ise TURKOVAC aşısının Türkiye'nin gururu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bundan sonra da başarılı işlere imza atacağını dile getiren Ünal, "Aşı çalışmaları kapsamında TURKOVAC'ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildi. Ara sonuçların 27 Aralık 2021'e kadar olan analizleri kapsıyor. TURKOVAC-CoronaVac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllü 22 Haziran'da alındı. Elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. TURKOVAC güvenli ve etkili bir aşıdır. Vatandaşlarımızın rahatlıkla hatırlatma dozlarını yapmalarını öneriyoruz. Aşının üretiminde emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.