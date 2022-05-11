Polifarma’dan Marmara Üniversitesi’ne donanım desteği

Polifarma İlaç’ın kurucusu ve onursal başkanı Eczacı Necdet Nuri Kumrulu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı kimya yüksek mühendisi Vildan Kumrulu adına, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’na tüm donanım ihtiyaçlarını bağışladığı laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

36’ncı kuruluş yıldönümünü kutlayan ilaç şirketi Polifarma, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Laboratuvarı’na donanım altyapısını bağışladı.Laboratuvarın açılışına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kumrulu, Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kübra Elçioğlu, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Küçükgüzel ve Polifarma İlaç yöneticileri katıldı.