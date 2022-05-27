Plastik cerrahi uzmanlarına kadavra üzerinde eğitim

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarına yönelik "Taze Kadavra Diseksiyon Kursu"nda kadavra üzerinde ip askı yöntemiyle yüz germe işlemi gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesinde dün başlayan kursta 58 uzman tarafından, yaklaşık 150 kursiyere uygulamalı eğitim verildi. Kadavra üzerinde ip askı yöntemiyle alın, kaş, boyun ve yüz germe ile dolgu eğitimi alan kursiyerler eğitimin ilk aşamasını tamamladı.

Yarın başlayacak ikinci etapta Gazi Üniversitesinde "Yüz Estetiği ve Rinoplasti" kursu düzenlenecek.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik cerrahi uzmanları ve asistanlarının bilgi, beceri, donanım ve tecrübelerinin, dünyadaki evrensel kriterlere taşınmasına katkı sağlamayı ve plastik cerrahların her türlü hukuki ya da pratik sorunlarında kılavuzluk yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Vargel, her sene asistan eğitimi ve asistan okulları gibi eğitimlerin yanında yüz estetiği ve burun ameliyatları gibi rinoplasti ameliyatları için rutin kurslar düzenlediklerini ifade etti.