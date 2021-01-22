Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Uzm. Dr. Elif Gürkan Otomotiv Distribütörleri Derneği corona 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı reklama giden paranın hesabı yok!
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda DİTİB lehine karar verdi
Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din...
Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor
Salgın çeşitli sıkıntılar getirse de...
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak...
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 5...
15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz
15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda...

Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'n 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 40 milyon doza yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla COVAX ile ön satış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen COVAX'a 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edileceği kaydedildi.

İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, COVAX'a kar amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.