Pfizer, Kovid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı

Pfizer’in açıklamasına göre, antiviral ilacın klinik denemeleri, Kovid-19’a yakalanmış ve semptom gösteren kişilerle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı yetişkin üstünde yapılacak.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, “Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Kovid-19 ile mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

Dolsten, denenen ilacın başarılı olması durumunda virüsü, çoğalma imkanı bulamadan durduracağını ve enfeksiyona yakalananlarda semptomların gelişmesini önleyeceğini ifade etti.

Kovid-19 virüsünün çoğalmasını sağlayan bir enzimin üretimini durdurmayı hedefleyen ilacın, HIV enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan ritonavir ile birlikte kullanılacağı açıklandı.

Pfizer’dan önce, ABD merkezli Merck ve İsveçli ilaç firması Roche de, Kovid-19 enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisi için hap formatında ilaçlar geliştirdiklerini duyurmuştu.