Pembe Top 10’uncu yılında Cansu Dere’nin elinden havalandı

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere oldu. 12 Ekim 2023’te oynanan Anadolu Efes SK – Real Madrid karşılaşmasında Pembe Top, hayat kurtaran erken tanı mesajını kadınlara bir kez daha hatırlattı. Anadolu Efesli sporcuların, projenin 10’uncu yılına özel hazırlanan forma ile sahaya çıktığı maç, Cansu Dere’nin Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı.

Tüm dünyada her yıl 2 milyonu aşkın kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Erken tanı meme kanseri tedavisinin başarısını etkileyen unsurların başında geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi, kadınların erken tanı farkındalığı kazanabilmesine destek olmak için bu yıl 10’uncu kez hayata geçirildi.

Anadolu Efesli sporcular özel forma ile sahaya çıktı

Her yıl “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında tekrarlanan projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Cansu Dere, 12 Ekim 2023 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı. Anadolu Efesli sporcular, projenin 10’uncu yılına özel olarak hazırlanan forma ile maça çıktı.

Cansu Dere kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya davet etti

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesine destek verdiği için mutluluğunu dile getiren başarılı oyuncu Cansu Dere, “Tüm dünyada her yıl 2 milyonu aşkın kadına meme kanseri tanısı konuyor. Tüm kanserler içinde meme kanseri Türkiye’de kadınlarda en çok görülen tür. Meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor ama erken tanı tedavi başarısında hayati rol oynuyor” dedi.

Pembe Top Sahada projesi ile kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya davet edebilme şansı olduğu için çok heyecanlı olduğunu paylaşan Cansu Dere, “En kıymetli varlığımız, sağlığımız ve onu korumak için yapabileceğimiz birçok şey var. Kadınlar için özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirmek ve doktor kontrolüne gitmek bunların başında geliyor. Tüm kadınları basit ama hayat kurtaran bu adımı atmaya ve sevdikleri kadınları da teşvik etmeye çağırıyorum” diye konuştu.