Pandemide egzema vakaları arttı

İSKENDER ÖZSOY

Özel Mercan Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Mesut Öndeş, “Koronavirüsten korunmak için sık ve uzun süreli el yıkanması ve el yıkanamayan durumlarda kolonya veya alkol bazlı dezenfektan kullanımı deriyi daha fazla tahriş ederek egzema oluşumunu kolaylaştırmaktadır.”dedi.

Sık kullanılan dezenfektan ve temizleyicilerin deriyi tahriş ederek koruyucu dış tabakasına zarar verdiğini belirten Dr. Öndeş şöyle konuştu:

“Bu durumun devam etmesiyle deri alerjenlere daha duyarlı olmakta ve daha çok tahriş olarak kızarıklık, deride çatlaklar, döküntüler, ağrı ve kaşıntı ortaya çıkmaktadır. Lüzumsuz kullanılan lateks eldivenler de bu tahrişi arttırmaktadır. Yine kış aylarında soğuk havalar da deriyi daha fazla tahriş ederek egzema oluşumunu kolaylaştırmaktadır.”

NASIL KORUNURUZ?

Kış aylarında cildin daha fazla kuruduğunu hatırlatan Dr. Mesut Öndeş egzemadan nasıl korunması gerektiği konusunda da şunları söyledi:

“Eller ve vücut çok sıcak veya çok soğuk suyla yıkanmamalıdır. El yıkamadan hemen sonra ve duştan çıkar çıkmaz cilt tam kurumadan yağ bazlı nemlendiriciler sürülmelidir. Soğuk havalarda eldiven takılmalıdır. Deterjanla doğrudan temas edilmemeli, temizlik yaparken içi pamuklu eldivenler tercih edilmelidir. Banyoda sabun veya duş jeli yerine nemlendirici özelliği olan ürünler, duş kremi veya duş yağı tercih edilmelidir. Nemlendiriciler gün içinde sık tekrarlanmalı, el kurudukça sürülmelidir. Temizlik için sıvı sabun yerine gliserin veya zeytinyağı gibi nemlendirici etkisi olan katı, katkısız sabunlar kullanılabilir. Mümkün oldukça bol alerjen içeren sıvı sabunlardan uzak durmalı, zorda kalmadıkça dezenfektan kullanmamalı, sabunla temizliği tercih etmelidir. Eller sık sık nemlendirilmelidir. Günlük temizlik yapılırken içi pamuklu olan egzema eldivenleri kullanılmalı, ancak dış ortamlarda gereksiz yere lateks eldiven takılmamalıdır. Yüzük, bilezik gibi aksesuarlar mümkün oldukça takılmamalıdır, takıların altında biriken sabun ve dezenfektanlar deride hassasiyet ve duyarlanmaya neden olabilir.”