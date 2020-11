Pandemide çocukların ciğerlerine dikkat!

Koronavirüs'ten korunmak için bilinçli-bilinçsiz alkol bazlı dezenfektan kullanılırken Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Günok Yılmazlar bu konuda özellikle çocukların bulunduğu ortamlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yılmazlar, "Çocukların yaşadığı ortamlarda alkol ve klor ve türevleri çamaşır suyu gibi dezenfektanlar kullanılamaz. Bu çok önemli çünkü karaciğer ve akciger dokusunda ciddi hasarlara yol açıyor. Okulların açıldığı bugünlerde bu konuya da özellikle dikkat edilmeli." ifadelerini kullandı.

"ÇAMAŞIR SUYU SOLUNUM YOLLARINDA OLUMSUZ ETKİLİ"

Koronavirüs korkusuyla çamaşır suyu kullanımı ve zehirlenmeleri de çoğaldı. Çamaşır suyu kullanım sıklığıyla ilgili uyarılar yapan Dr. Yılmazlar, klor gazının da zararlarından söz etti:

"Klor gazı kimyasal silah olarak kulanıldığında savaş suçu olarak kabul edilir ancak bizler bu süreçte en çok konuşulan ve yaygın olarak da dezenfeksiyon amacıyla önerilen klor ve klor bileşikleri örneğin çamaşır sularının sıklıkla önerildiğini gördük. Sağlık açısından akut ve kronik solunum yollarına olumsuz etkileri olan, hastanelerde çocuk kliniklerinde özellikle bu sebeple kullanılmayan bu ürün grubunun kulanımı ve uzun süreli maruziyetleri olumsuz sonuçlar oluşturur.

Özellikle evlerde bilinçsizce ve bolca kullanımı son derece tehlikeli. Dezenfeksiyon amacıyla kullanılacak ürünlerin mutlaka bir dezenfektan ruhsatlarının olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Ayrıca farklı malzemelerden dezenfektan geliştirildiğinde sadece mikroorganizmalar üzerindeki etkinliği değil, uzun süreli kulanımlarda insan sağlığına olan etkisi de mutlaka çalışılmış ve güvenli bulunmuş olması gerekiyor.

Bu ciddi salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmadan üretim yapanlara, hatta bu sahte ürünlerini eczaneler gibi ciddi sağlık paydaşı kurumlarda satışa sunabildiklerini gördük. Bu durum hem toplum sağlığını hem de güvenini direkt olarak etkiliyor."

'Alkol virüsleri ortama yapıştırır'

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Günok Yılmazlar'dan "Alkol virüsleri ve diğer mikroorganizmaları ortama yapıştırdığı için tehlike ortamda bulunmaya devam eder" açıklaması geldi.

Koronavirüs ortaya çıktığı günden bu yana virüsü öldürdüğü düşüncesiyle marketlerde ilk kolonyalar tüketildi. Alkolün bu virüsü öldürdüğüne inanan onlarca kişi saf alkol içip yaşamını yitirdi. Tıp dünyasının hala tanıyamadığı, doktorların karşısına her gün yeni bir belirtiyle çıkan Koronavirüs'ten korunmak için dezenfektanın çok önemli olduğuna işaret eden Dr. Meltem Yılmazlar, alkolün virüsleri yapıştırarak ortamda tutmaya devam ettiğini belirtti. Yılmazlar, şunları kaydetti:

"Yıllarca salgın kontrolü, aşı ve bağışıklık konularında çalışmış biri olarak edindiğim bilgi ve tecrübelerime dayanarak şunu net söylemeliyim ki kontrol programlarının ilk adımı ve vazgeçilmezi hijyen şartlarını sağlamaktır.

Hijyen uygulamalarını kişisel olarak her birey kendi ve ailesinin şartlarını düzenliyor. Belediyeler de şehirlerin ve toplumların şartlarını ivedilikle düzenleme sorumluluğunda. Sağlık Bakanlığının bilgisiyle hızla koordine olabilecek belediyeler salgın konrolünde başarıyı getirir.

Popülasyon sıklığı sebebiyle tüm bulaş yollarının dezenfekte edilerek enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda dikkat edilecek noktaların başında doğru dezenfektan seçimi geliyor.

2013 yılında Dünya Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kongresinde alkol ve iyotlu preparatların artık dezenfektan olarak kabul edilemeyeceği bildirildi. Bunu tüm hekimler ve konu ile ilgili bilim insanları da bilir. Alkol virüsleri ve diğer mikroorganizmaları ortama yapıştırdığı için tehlike ortamda bulunmaya devam eder. Etkili olarak kabul edildiği dereceleri sabit bir kimyasal olmadığı için muhafaza edemez. Ayrıca virüsleri ve diğer mikrorganizmaları öldürmek için yeterli kontakt zamanı bulamadan ortamdan uçar."

"BELEDİYELER PÜSKÜRTMELİ, YIKAMALI ARAÇLARLA KULLANABİLİR"

Belediyeler ve bireylerin dezenfektan olarak etkili, insan ve çevre sağlığına duyarlı, güvenli ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ürünleri seçmesi gerektiğini belirten Dr. Yılmazlar, "Uygulama konusunda da seçilmiş olan dezenfektanın uygun miktarda ve en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için özel eğitimli bu konunun profesyonellerinden ve ürün prospektüslerinden faydalanmalıdır.

Uygulama yolu olarak belediyelerin birçok seçeneği bulunuyor. Cadde, sokak ve büyük alanlar için püskürtmeli ve yıkama aparatlı araçlar, profesyonel silme araçları..vb. Ulaşım araçları ve kapalı alanlar için de ulv cihazları, silme ve paspaslama yöntemi ile dezenfeksiyonu yapabilirler.

Su, gıda ve hava yoluyla bulaşmaların engellenmesi için etkili bir dezenfeksiyon yapmak salgın kontrolünün en önemli sürecidir. Böylelikle tam güvenli ortamlar sağlanır." diye konuştu.

"BİR SONRAKİ SALGIN ATAĞI İÇİN HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Koronavirüs'te yeni dalgaya hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatan Dr. Yılmazlar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu salgın atlatıldıktan sonra bir sonraki salgın atağı için hazırlıklı olmak dezenfeksiyon uygulamalarının yanı sıra aşılarla desteklenmelidir. Ancak virüsün sürekli genetik varyasyonlarını geliştiriyor olması, aşı suşunun belirlenmesinde ve etkin immünitenin yüksek seviyede sağlanmasında zorluk oluşturduğunu söylemek gerekir."

"HAVA DEZENFEKSİYONU GELİŞTİRDİK"

Dr. Yılmazlar, Koronovirüs'ün birinci bulaşma yolu olarak kabul edilen havanın, dezenfekte edilmesinin en önemli faktör olduğunu vurguladı. Anitek Ltd. Şti'nde geliştirdikleri "Silveroxy-A" adlı ürünün hastane ortamının havasını dezenfekte edebileceğini aktaran Yılmazlar, "Salgın kontrolü ve enfeksiyonlar konusundaki bilgi, tecrübe ve öngörülerimiz ile geliştirtirdiğimiz bu konuda etkin olarak kullanılabilecek bir dezenfektanı kendi ekibimiz ile on yıl önce geliştirdik. İnsan ve çevre sağlığına duyarlı, tüm virüs ve mikroorganizma grupları için üst düzey etkili ve her tür ortam ve materyallerde kullanımı için uygun bir formülasyonu innovatif nanoteknoloji ile geliştirdik. Tüm mikrobiyolojik ve kimyasal testlerin yanı sıra teratojenik ve mutajenik testlerden de geçen ürünümüzün sağladığı uygulama alanlarının en önemlisi hava dezenfeksiyonudur. Şu ana kadar ameliyathaneler gibi hassas ortamlarda partikülleri toplamak için kullanılan hepa filtreler dışında herhangi bir hava dezenfeksiyonu yapılamıyordu." dedi.

"HASTANE, AMELİYAT ORTAM HAVASINI DEZENFEKTE ETME ÖZELLİĞİ"

"Geliştirdiğimiz bu ürün ameliyat sırasında ortam havasını dezenfekte ederek ameliyatın daha da güvenli yapılmasına imkan sağlayacaktır." diyen Dr. Yılmazlar, şunları ekledi:"Ayrıca hastanelerin havalandırma sistemleri aracılığıyla tüm ortam havasının dezenfekte edilmesi hasta ve sağlık çalışanları açısından daha güvenli bir çalışama ortamını sağlamaktadır. Bu uygulama özellikle Covid-19 sürecinde hastanelerin tüm hastalar ve sağlık personeli açısından daha güvenli bir ortam sağlaması açısından çok önemlidir. Ayrıca üretim yapılan fabrikalarda, kapalı kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, toplantılar için önemli olduğu gibi ulaşım araçlarında da bulaşın önüne geçebilecek önlemlerden biri olacaktır. Özellikle uzun uçuşlar sırasında hava yolu ile bulaşabilecek Tüberküloz, İnfluenza ve Covid-19'un yolcuların birbirine ve uçuş görevlilerine bulaştırmasının önüne geçerek uçuş güvenliğini sağlaması açısından da önemli bir sağlık gelişimi sağlayacaktır.

Ayrıca geliştirdiğimiz bu ürünle 2015 yılında WHO ve FAO'nun uluslararası kanun komisyonunda su ve gıda kanunun değiştirilmesi kararını aldırdık. Bu uygulamalarla su ve gıda dezenfeksiyonunu sağlayarak hem sağlıklı bireyleri hem de immunsupresif hastalarla, çocuk ve yaşlılar gibi duyarlı bireyleri koruyabileceğiz. Ayrıca su ve gıda sağlığını koruyarak sağlıklı su ve sıfır açlıkla sürdürülebilir yaşam için aşama kaydedebileceğiz.."