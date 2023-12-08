Özel hastaneler ülkeye 4 milyar dolar sağlık girdisi sağlıyor

Bahat, 13. OHSAD Kurultayı için geldiği Antalya'da AA muhabirine, Türkiye'nin kamu, özel ve şehir hastanelerinin dünyada model olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin bu modelini dünyanın görme imkanı bulduğunu vurgulayan Bahat, "O yüzden Türkiye sağlık turizminde ve sağlıkta parlayan bir ülke." dedi.

Bahat, Türk sağlık sisteminin sağlık turizmi sayesinde ülkeye girdi sağladığını aktardı.

Sağlık turizminden sağlanacak geliri 20 milyar dolara çıkarma hedeflerinin olduğunu anlatan Bahat, bu hedeflere daha kolay ulaşabilmek için yeni kadrolara, ruhsata, yeni cihazlara ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Sağlık turizminin önemine işaret eden Bahat, "Özel hastanelerin Türkiye'ye 4 milyar doların üzerinde sağlık girdisi var. Doğrudan 450 bin insana istihdam sağlıyor, dolaylı olarak bu 1,5 milyonu bulabiliyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın dijital dönüşüme geçeceğinin vurgulayan Bahat, şunları kaydetti:

"Sağlıkta da dijital döneme geçilecek. Bunun ya oyuncusu olursunuz ya oyun kuranı olursunuz ya da kullanıcısı olursunuz. Biz artık dijital sağlık sisteminin kullanıcısı, oyuncusu değil kurucusu olmak istiyoruz. Bu sebeple katkılar bekliyoruz. Bunların çıktılarıyla Türkiye'mizi sağlıkta daha iyi yerlere getiririz."

Yapay zeka sağlıkta etkin rol üstlenecek

Sağlık yazılımlarının önem arz ettiğini dile getiren Bahat, "Türkiye sağlık yazılımında dünyadaki en iyi ülkelerden biri. Yapay zeka sağlıkta çok etkili olacak onun için buna öncü olmamız gerekiyor. Yapay zeka hem önemli bir fırsat, siz yapar satarsanız hem de tehdit, başkası da bunu size satabilir." dedi.

Hastanelerde kullanılan hastane bilgi yönetim sistemlerinin ötesinde bir yazılımdan bahsettiklerini dile getiren Bahat, şöyle konuştu:

"Sanal muayene, laboratuvar ve görüntülemelerden, yapay zekayla bunların konuşturulduğu daha doğru teşhislerin konulduğu, daha az ilacın tüketildiği daha sağlıklı yaşamanın teşvik edildiği modellerden bahsediyoruz. Bundan dolayı mevcudun ötesine geçmemiz lazım. Şu an tam zamanı. Nasıl elektrikli otomobiller diğer otomobillerin yerini alıyorsa burada da dijital sağlık ciddi bir yere sahip olacak. Tabii ki insanlara dokunmanın, hekimle göz göze gelmenin, hekimin elinin şifa olduğu muhakkaktır. İnsanlar tabii ki hastanelere gidecekler. Doktora olan ihtiyaç hiç bitmeyecek. Fakat gereksiz doktor kullanımının önüne geçmemiz lazım."