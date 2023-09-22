Op. Dr. Burak Saygılı: Sünnet İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Dünya genelinde erkeklerin yaklaşık %25'i dini, kültürel, tıbbi veya ailevi nedenlerle sünnet ediliyor. Sünnet, doğum sonrası veya ilk iki yaş içinde tercih edilirken, 6-7 yaşlarındaki çocuklar için de öneriliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Burak Saygılı, sünnet hakkında bilgi verdi.

Sünnetin sağlığa pek çok faydası bulunuyor

Sünnet; penisi örten prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Çok uzun zamandır uygulanan bir gelenek olmasının yanında dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Sünnetin pek çok faydası bulunmaktadır. Sünnet derisinin ağzı dar ise, buna bağlı idrar yapma güçlüğü ve arkasından enfeksiyon, daha ileri dönemlerde ise tıkanıklığa bağlı yukarı idrar yollarında önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Sünnet yapılarak bu darlık giderilebilir.

Sünnetin diğer faydaları aşağıdaki gibidir;

Sünnet penis kanseri gelişme riskini azaltır.

AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların geçişini önleyebilir.

Sünnetli kişilerin partnerlerinde serviks kanseri riskinin azaldığı belirtilmektedir.

Sünnet idrar yolları enfeksiyonlarını 10 kat azaltabilir. Çünkü sünnet derisinin altında bakteri kolonizasyonunun varlığının engellenmiş olduğu bildirilmektedir.

Sünnet önemli bir cerrahi girişimdir

Bu işlemin, hastane koşullarında ve hatta ameliyathanede yapılması gerekmektedir. Halen pek çok sağlık kurumunda lokal ve genel anestezi ile sünnet yapılmaktadır. Ancak son yıllarda kullanılacak anestezi şeklinin de genel anestezi olması gerektiği konusunda artık bir fikir birliği oluşmuştur.

Bu konuda deneyimli hekimeler ve tam donanımlı hastaneler tercih edilmeli

Toplu sünnetlerde her çocuğa gerekli duygusal ve teknik özenin gösterilmesi, her çocuk için ayrı steril alet temini zordur. Kargaşa ortamında hatalı sünnet, enfeksiyon ve diğer komplikasyonların oluşma ihtimali daha fazladır. İdeal olanı; sünnetin çocuk cerrahları ya da çocuk ürologları tarafından yapılmasıdır. Ancak pratik uygulamadaki zorluklar ve bazı toplumsal gerçekler dikkate alınarak, sünnet konusunda eğitimli ve deneyimli hekimler tarafından bu işlem yapılabilir.