Omurga sağlığı için 7 kolay ev önerisi

İleri yaşta hem kas zayıflıkları hem eklem dejenerasyonları buna sebep olurken, genç nüfusta teknolojinin yol açtığı duruş bozuklukları en büyük etkendir.

Bazı basit önlemlerin bizleri, hem kas kuvveti eksikliğine, hem de duruş sorunlarına karşı koruyabileceğini kaydeden Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“ Omurga sağlığı, mutlu bir yaşamın en temel özelliğidir. Çoğu zaman küçük değişiklikler, bizleri büyük omurga sorunlarından korur. Örneğin, uygun yerleşmeyen her eşya, omurgamızda zamanla büyük sorunlara yol açarak, travmalara sebep olabilmektedir.” dedi.

Omurga sağlığı için basit öneriler hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları anlattı:

1-Yatak seçimi en temel önlemlerdendir. İyi bir uyku, hem kaslarımızın hem de eklemlerimizin gevşemesi için en etkili aktivitedir. Seçeceğimiz yatak, ne aşırı sert olup eklemlerimizi belli pozisyona zorlamalı, ne de aşırı yumuşak olup bizi içine çekmelidir. Orta sert bir yatak en ideal olandır.

2-Mutfak tezgah ve dolap yükseklikleri de, hem sırt hem de bel bölgesini en çok zorlayabilecek faktörlerdendir. Yükseklikleri mutlaka iyi ayarlanmalı ve sırtımızı aşırı kamburlaştıracak kadar alçak yada aşırı gerecek kadar yüksek olmamalıdır.

3-Televizyonun yüksekliği de aynı derecede önemlidir. Alçak yada yüksek olması izleme pozisyonuna bağlı olarak, boyun ve sırtta aşırı kas yüklenmelerine sebep olabilir.

4-Oturma gruplarının seçimi de, omurga sağlığımızı yakından ilgilendirmektedir. Yatak seçimine benzer şekilde, aşırı sert ya da yumuşak olmaları yerine, orta sertlikte aşırı derin olmayan koltuklar, bizler için daha sağlıklı olacaktır.

5-Eşya dolaplarının yükseklikleri de, özellikle bel sağlığımız için önemlidir. Ağır veya büyük eşyaları yüksek yerlere taşımak, bel için aşırı zorlayıcı olacaktır.

6-Evdeki çalışma masası ve sandalye seçimi ve yükseklikleri de önemlidir. Sırtımızı hem dik tutacak kadar yüksek olmalı, hem de belimizi iyi destekleyecek bir derinliğe sahip olmaları önemlidir. Okulda yada ofiste bu ayarlamalar daha zor olabilirken, ev bizim konfor alanımız olmalıdır.

7-Banyo ergonomisi de, özellikle bel sorunları olanlar için önemlidir. Girmesi zor bir küvet yerine duşakabin yada klozet yüksekliğinin bize göre ayarlanması, gereksiz travmaları engellemekte kolaylıktır.