Omicron'un alt varyantı BA.2'nin 'ciddi risk' oluşturması beklenmiyor

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "BA.2 bulaştırıcılık anlamında Omicron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA.2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz." dedi.

SAĞLIK 02.04.2022, 16:41
Omicron'un alt varyantı BA.2'nin 'ciddi risk' oluşturması beklenmiyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, dünya genelinde baskın hale gelen Omicron'un alt varyantı BA.2'nin aşılamanın etkisiyle ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediğini bildirdi.

Aynı zamanda mikrobiyolog da olan Prof. Dr. Oğuztürk, yaptığı açıklamada, BA.2'nin ilk kez Uzak Doğu, Endonezya ve Filipinler'de ortaya çıktığını anımsattı.

Omicron'un BA.1 ve BA.3 alt türlerinin de bulunduğunu ama BA.2'nin diğer alt türlere göre hızlı bir yayılım gösterdiğini vurgulayan Oğuztürk, şöyle konuştu:

"Özellikle son 2 aydır BA.2 varyantının dünyada yükseliş halinde olduğuna dair veriler paylaşılmakta. Dünya Sağlık Örgütü de şu an itibarıyla BA.2 varyantının dünyadaki vakaların yüzde 86'sını oluşturduğunu ifade etti. Genetik dizilim anlamında BA.2'de BA.1'e göre 20 mutasyon farklılığı söz konusu."

"Salgınla ilgili süreçte çok da endişe edecek bir durum yok"

Prof. Dr. Oğuztürk, şu an için BA.2'nin Omicron'a göre daha ağır ve ölümcül seyrettiğine yönelik bir verinin bulunmadığının altını çizdi.

Oğuztürk, "BA.2 bulaştırıcılık anlamında Omicron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA.2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz. Hafif bir dalgalanma var. Bu nedenle salgınla ilgili süreçte çok da endişe edecek bir durumun olmadığını ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

BA.2'nin global bir dağılım göstermesinin normal olduğunu vurgulayan Oğuztürk, ileride ortaya çıkabilecek yeni varyantlara karşı bazı profesyonel tedbirlerin devam ettirilmesinin önemine işaret etti.

"Virüse karşı mevcut aşıların etkinliği devam ediyor"

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Mevcut aşıların etkinliği Omicron'la bir miktar azalmış olsa da BA.2 dahil tüm varyantlara karşı hala devam ediyor. Bizim de bu varyanttan endişe duymamamız için hatırlatma dozlarını yaptırmaya ve bireysel tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekli. Bunlar uygulandığında BA.2 ülkemizde görülse dahi bizim için ciddi bir risk oluşturmayacaktır." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı aşı ve hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi ve bireysel tedbirlere uyum gösterilmesinin önemine dikkati çeken Oğuztürk, bu konuda rehavete kapılmanın doğru olmadığını, yeni varyantların çıkma riskinin de her zaman bulunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Oğuztürk, şöyle devam etti:

"Salgının bir an önce sonlanması hepimizin isteği ama şöyle bir realite var; virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor ve salgın henüz bitmedi. Salgının bir anda durması da söz konusu olmayacak, bu bilimsel gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Ama vaka sayılarının azalması devam ediyor, bu güzel bir durum. Kuzey yarım kürede yaz sezonuna doğru ilerleyen bir süreç var, bu virüsün aleyhine bizim lehimize bir zamanı gösteriyor. Vakaların biraz daha düşeceğini ve kontrollü bir şekilde azalacağını tahmin ediyoruz."

"Önümüzdeki yaz virüsün sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük"

Dünyanın birçok ülkesinde insanların salgından bıktığını ve bir an önce bitmesini istediğini anlatan Oğuztürk, "Virüsün ne kadar süre aramızda kalacağını net bir şekilde ifade etmek gerçekçi olmaz. Fakat şunu net olarak söyleyebiliriz; önümüzdeki yaz virüsün bize sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük." görüşünü aktardı.

Yorumlar (0)
18
açık
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 30 43
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Galatasaray 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Aston Villa 30 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 46
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 30 20