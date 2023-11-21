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Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu, 38 günlük yaşam mücadelesini kazandı

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Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu, 38 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Van'ın Muradiye ilçesinde oğlunun askerde öğrendiği kalp masajını uygulamasıyla hayata dönen 73 yaşındaki Musa Gündoğdu, hastanedeki 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından taburcu edildi.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Çakmak Mahallesi'nde 10 Ekim'de yıkılan odunluğun altında kalan ve kalbi duran Gündoğdu, oğlu ile çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Oğlunun 18 yıl önce askerde aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajını yaparak hayata döndürdüğü Gündoğdu, daha sonra sağlık ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde 9 kaburga ile göğüs kemiğinin kırıldığı, vücudunda ezilmelerin olduğu tespit edilen Gündoğdu, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine yatırıldı.

Hastanede 28 gün yoğun bakım, 10 gün de göğüs servisinde kalan Gündoğdu, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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