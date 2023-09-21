Ofiste Sağlığınızı Korumanın 10 Altın Kuralı: Kas ve Eklem Ağrılarından Nasıl Korunabilirsiniz?

Hemen şu an, ekrana kilitlenmiş bir şekilde, omuzlarınızın öne doğru eğildiği bir pozisyonda mısınız? Belki de cep telefonunuzun ekranına dalmışsınız. Bu tür duruş hataları, çoğumuzun gün boyu fark etmeden yaptığı hatalardır. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, “Ofiste Sağlık Farkındalık Haftası” dolayısıyla, bu tehlikeleri ve korunma yollarını anlatıyor.

El, Kol ve Omuz Ağrılarına Dikkat!

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, masa başı çalışanları için el, kol ve omuz ağrılarını daha sık yaşanır hale getiriyor. Prof. Dr. Arel Gereli, "Yoğun iş yükü, sürekli gündem değişiklikleri ve sosyal medya kullanımı beynimize veri bombardımanı yapar. Bu yüzden su içmeyi, hareket etmeyi ve hatta nefes almayı unutuyoruz. Uzun süreli hareketsizlik, eklem ve kas sağlığımızı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor," diye belirtiyor.

Neden Sürekli Ağrı Çekiyoruz?

Omuz, el ve dirseklerimizin sürekli bükük ve gergin kalması, kaslarımızın ve eklemlerimizin esnekliğini kaybetmesine neden oluyor. Prof. Dr. Gereli, "Uzun vadede bu durum, omuz ve dirsek yırtıklarına, el eklem kıkırdağı kayıplarına ve hatta cerrahi müdahaleye giden yola sebep olabiliyor," diyor.

Sağlığınızı Koruma Yolları: 10 Etkili Öneri

İşte, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli'nin sunduğu 10 etkili önlem:

Duruşunuzun Farkında Olun: Masa başında iken dik bir duruş sergileyin. El ve Dirsek Pozisyonu: Klavyede yazarken, el ve dirseklerinizin fazla bükülmemesine dikkat edin. Kısa Molalar: Sık sık kısa aralar verin. El Dinlenmesi: Her 40 dakikada bir, ellerinizi 3 dakika dinlendirin. Telefon Kullanımı: Cep telefonunuzla geçirdiğiniz süreyi gözden geçirin. Farkındalık Yaratın: Çevrenizdekilere de uyarılarda bulunun. Ağırlık Egzersizi: Aşırı yüklenme yapmaktan kaçının. Düzenli Egzersiz: Kas ve eklem ağrılarını azaltabilir. Isınma ve Esneme: Spor yaparken uygun ısınma ve esneme hareketleri yapın. Uzman Görüşü: Ağrılar devam ederse, mutlaka bir uzmana danışın.

Eğer yukarıda bahsettiğimiz ağrıları yaşıyorsanız ve ağrınız hareket kaybına veya uyuşmaya yol açıyorsa, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız. Basit tedbirler, ilerleyen dönemde yaşanabilecek ciddi sağlık sorunlarını önleyebilir.