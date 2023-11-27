Obeziteye karşı ameliyatsız yöntem: Mide balonu
Bu yaygın sağlık sorunlarından birinin obezite olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Tıp dünyası bir yandan sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi her ortamda önermeye devam ederken bir yandan da obezite hastalarının bu sorunu için yeni teknikler geliştirmeyi sürdürüyor” dedi.
Son yıllarda özellikle cerrahi dışı bir mide küçültme yöntemi olarak öne çıkan mide balonunun sıklıkla tercih edilen işlemlerden biri haline geldiğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Mide balonu işlemi bir ameliyat değildir ek olarak uygulaması kolay ve kısa süreli endoskopik bir işlemdir. Bu nedenle ameliyat izine neden olabilecek herhangi bir kesi alanı da açılmaz” diye konuştu.
Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu obezite tedavisinde yıllardır etkili bir yöntem olarak kullanılan mide balonu sürecini 10 madde ile anlattı:
Mide balonu uygulaması obez hastalarda ameliyata alternatif etkisi ve başarısı kanıtlanmış seçkin bir tedavi yöntemi. Ameliyat değil, uygulanması kolay ve kısa süreli endoskopik bir işlem. Bu yöntemle hastaların tek öğünde daha az yemeleri ve uzun süre tokluk hissi yaşamaları amaçlanarak kilo vermeleri hedefleniyor. Uygulamada, silikondan yapılan içi suyla dolu bir balon mideye yerleştirilerek şişiriliyor. Bu sayede işlem sırasında herhangi bir kesi de açılmıyor.
- İşlem 20-25 dakika sürüyor ve hastanede kalış süresi genelde ortalama 2 saati geçmiyor. Hastalar aynı gün işlerine veya evlerine dönebiliyorlar.
- Vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ile 40 arasında olan hastalar mide balonu işlemi için uygun adaylar olarak kabul ediliyor.
- Sabah yapılacak işlem için hafif bir akşam yemeği sonrası gıda alımının kesilmesi ve gece 12’den sonra sıvı alımının kesilmesi yeterli oluyor.
- Mideye yerleştirilen ortalama 500 cc hacme sahip içi sıvı dolu balon nedeniyle mide kapasitesi azaltılıyor. Hastaların büyük bir bölümü 2-6 ay içinde fazla kilolarının yarısından fazlasından kurtuluyorlar.
- Mideye yerleştirilen balon genellikle 6 ayın sonunda kısa süreli endoskopik bir işlemle çıkarılıyor. Endoskopik olarak mideye yerleştirilen balonlar olduğu gibi ağızdan yutularak yerleştirilen ve kendiliğinden eriyen versiyonu da bulunuyor.
- Balonun yerleştirilmesini takip eden 2-3 gün içinde ağrı, bulantı ve kusma gibi bazı şikayetler olabiliyor. Bu şikayetler çoğunlukla ilaçlarla tolere edilebiliyor. Ancak çok nadir de olsa bazı hastalarda bu durum balonun çıkarılmasını gerektirecek kadar ileri derecede gerçekleşebiliyor.
- Yüksek kalorili ve mide asidini artırıcı bazı gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Tüm obezite tedavilerinde alınmaması tavsiye edilen gıdaları tüketmemenin yanı sıra; mümkün olduğunca pişmiş ve çiğ olmayan gıdalarla beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Mide balonu çıkarıldığında hastalardaki iştah azalması ve az yeme isteği 1 yıl kadar devam edebiliyor. Bu nedenle balon çıkarıldıktan sonra da hastaların aksatmadan diyet ve egzersiz programlarına devam etmeleri öneriliyor.
- Yetişkinlerde olduğu gibi çocuk yaş grubunda da obezite sıklığı maalesef günden güne artmaya devam ediyor. Ancak 18 yaş altında mide balonu uygulaması henüz onaylanmış bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiyor.
- Nadir de olsa mide balonunun duvarının zedelenmesine bağlı olarak içindeki sıvının boşalması ve mide içine akması söz konusu olabiliyor. Ancak balonun içindeki metilen mavisi sayesinde idrar rengi yeşile döndüğü için hastalar bu sızıntıyı kolaylıkla fark ediyor. Böyle bir durum gerçekleştiğinde balonun derhal çıkarılması gerekiyor. Sıklıkla mide asidinin balonu tahrip etmesinden kaynaklanan bu sorunu önlemek için mide balonu işlemi uygulanan hastalara 6 ay boyunca asit baskılayıcı ilaç verilmesi gerekiyor.