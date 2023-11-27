Obeziteye karşı ameliyatsız yöntem: Mide balonu

Bu yaygın sağlık sorunlarından birinin obezite olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Tıp dünyası bir yandan sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi her ortamda önermeye devam ederken bir yandan da obezite hastalarının bu sorunu için yeni teknikler geliştirmeyi sürdürüyor” dedi.

Son yıllarda özellikle cerrahi dışı bir mide küçültme yöntemi olarak öne çıkan mide balonunun sıklıkla tercih edilen işlemlerden biri haline geldiğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu, “Mide balonu işlemi bir ameliyat değildir ek olarak uygulaması kolay ve kısa süreli endoskopik bir işlemdir. Bu nedenle ameliyat izine neden olabilecek herhangi bir kesi alanı da açılmaz” diye konuştu.

Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu obezite tedavisinde yıllardır etkili bir yöntem olarak kullanılan mide balonu sürecini 10 madde ile anlattı:

Mide balonu uygulaması obez hastalarda ameliyata alternatif etkisi ve başarısı kanıtlanmış seçkin bir tedavi yöntemi. Ameliyat değil, uygulanması kolay ve kısa süreli endoskopik bir işlem. Bu yöntemle hastaların tek öğünde daha az yemeleri ve uzun süre tokluk hissi yaşamaları amaçlanarak kilo vermeleri hedefleniyor. Uygulamada, silikondan yapılan içi suyla dolu bir balon mideye yerleştirilerek şişiriliyor. Bu sayede işlem sırasında herhangi bir kesi de açılmıyor.