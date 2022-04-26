Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik kapsamında, açılacak nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak.

SAĞLIK 26.04.2022, 22:18
Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak

"Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği" ile "İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği" ile sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ile bu hizmetlerin sunulduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri, standartları ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, radyoloji merkezleri açılmadan önce Sağlık Bakanlığından ön izin alınması şart olacak. Ön izin belgesi, alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde ruhsat veya faaliyet izin belgesi alınmaması halinde iptal edilecek.

Merkez sorumlusu tam zamanlı görev yapacak

Radyoloji merkezlerinde, adına ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenen merkez sorumlusu tam zamanlı olarak görev yapacak. Kesintisiz sağlık hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları bünyesindeki radyoloji merkezinde merkez sorumlusu olarak çalışan hekim, başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışamayacak.

Denetimli alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personel, kişisel dozimetre taşımak zorunda olacak. Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşıyacak. İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanlar için etkin doz ardışık beş yıl toplamında 100 mSv'i geçemeyecek. Etkin doz yıllık 20 mSv'i, aylık 2 mSv'i aşamayacak.

18 yaşını doldurmamış olanlar, radyasyon kaynağı ile çalışılan işlerde görev alamayacak. Eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler, bu eğitimlerini sadece denetimli alan dışında kalan alanlarda alabilecek. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv'i geçemeyecek. Yıllık doz sınırları ile ilgili diğer hususlarda Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yapılan düzenlemeler esas alınacak.

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